Sergipe: concurso da Prefeitura de Nossa Senhora de Lourdes têm salários de até R$ 6,4 mil

Data: 23/09/2019



A Prefeitura de Nossa Senhora de Lourdes, no estado de Sergipe, por meio da empresa Amiga Assessoria Técnica Administrativa e Informática, lançou o mais novo edital n° 001/2019 de concurso público que visa preencher 47 vagas e formar reserva técnica para profissionais de níveis fundamental, médio e superior. A remuneração varia entre R$ 998,00 e R$ 6.400,00.

Cargos

Nível fundamental: Vigilante, Operador de Máquinas, Motorista e Merendeira;

Nível médio e técnico: Assistente Administrativo, Atendente de Farmácia, Auxiliar de Saúde Bucal e Técnico em Enfermagem;

Nível superior: Assistente Social, Educador Físico, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico, Enfermeiro, Nutricionista, Pedagogo Social, Pedagogo, Professor de Educação Básica e Psicólogo.

Inscrições

As inscrições, com taxas de R$ 65,00 a R$ 120,00, deverão ser realizadas entre os dias 02 de setembro e 23h59min do dia 04 de outubro de 2019, pela internet, por meio do endereço eletrônico www.amigapublica.com.br/concursos.

Provas

O concurso contará com provas objetivas compostas por 60, 90 ou 120 questões a depender do cargo, envolvendo as disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais, conhecimentos locais, conhecimentos regionais e atualidades. Haverá ainda prova de títulos para os cargos de nível superior.A prova objetiva será realizada provavelmente no dia 24 de novembro de 2019, nos locais a serem divulgados oportunamente. O gabarito preliminar das provas objetivas será divulgado em até cinco dias úteis após a realização das provas objetivas.

Validade

O concurso público terá validade por dois anos a partir da data de homologação dos resultados, prorrogável ainda por igual período a critério do município de Nossa Senhora de Lourdes-SE.

Para demais informações sobre este concurso público, consulte o edital.

Fonte: Concursos no Brasil