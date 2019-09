Alagoas registra em agosto queda no número de homicídios e assaltos, expõe SSP

Data: 25/09/2019



Alagoas encerrou o mês de agosto de 2019 com uma redução de 36,3% no número de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI), expôs a Segurança Pública ao divulgar nesta quarta-feira (25) os dados do Núcleo de Estatística e Análise Criminal (Neac).

De acordo com as estatísticas, em agosto deste ano foram contabilizados 79 crimes contra contra 124 ocorrências registradas no mesmo período do ano passado.

Segundo os dados, agosto de 2019 foi o terceiro mês consecutivo que estado ficou abaixo de 100 homicídios.

Maceió fechou o mês com 19 homicídios, contra 51 mortes contabilizadas no ano passado. Estabelecendo na comparação dos períodos uma redução média de 62,7%.

Ainda de acordo com o levantamento em agosto deste ano apenas um ônibus foi assalto na capital. No ano passado foram registrados no mesmo período 24 ocorrências. No acumulado de janeiro a agosto, a capital registrou 69 ocorrências em coletivos.

As estatísticas da SSP apontam ainda que de janeiro a agosto houve queda de 41,1% no número de roubo de veículos de passeio no estado. Em Maceió, o índice de redução registrado foi de 48,1%.

Em números absolutos, os oito primeiros meses de 2019 registraram 322 roubos de carros no estado, sendo que destes 111 foram na capital. Já no ano passado, o mesmo período registrou 547 roubos em Alagoas e Maceió teve um total de 214.

Fonte: G1/AL