IBGE abre concurso para contratar 2.658 pessoas para o Censo

Data: 25/09/2019



O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou nesta quarta-feira, 25, o edital de um concurso com 2.658 vagas temporárias para trabalho durante o Censo Demográfico, que será realizado em 2020. As vagas exigem que o candidato tenha nível médio e os salários variam de 1.700 reais a 3.100 reais. As inscrições estão abertas e devem ser feitas até o dia 15 de outubro.

Os cargos disponíveis em todos os estados são o de Coordenado Censitário Subárea (CCS), com 1.343 oportunidades, e de Agente Censitário Operacional (ACO), com 1.315 vagas, distribuídos pelas 27 unidades da federação. Para concorrer ao cargo de coordenador, é necessário, além do ensino médio, ter carteira de habilitação da categoria B.

O coordenador exerce atividade de natureza técnica em um conjunto de municípios. Por isso, ele precisa ter carteira de habilitação para se deslocar entre os locais. Já o agente desempenha a função de suporte administrativo e de informática.

A jornada de trabalho de ambas as funções será de 40 horas semanais, sendo oito horas diárias. O período máximo da contratação é de doze meses, podendo ser prorrogado conforme as regras da legislação em vigor.

As inscrições podem ser feitas pelo site da Fundação Getúlio Vargas, responsável pela aplicação do concurso, e a taxa para participação é de 58 reais para coordenador e de 42,50 para agente. As provas serão realizadas em 8 de dezembro em 1.031 municípios do país.

Para ambas as funções, as provas terão 60 questões objetivas, divididas em dois módulos, de conhecimentos básicos e específicos. O resultado está previsto para o dia 10 de janeiro de 2020.

Orçamento menor

Em abril, o IBGE anunciou a redução dos gastos do Censo 2020, para se adequar a determinação do governo federal no corte de custos. O orçamento para a realização da pesquisa será de cerca de 2,3 bilhões de reais, valor 25% menor que os 3,1 bilhões de reais inicialmente previstos. Uma das mudanças no questionário do próximo Censo é a redução da quantidade de perguntas. De 112 questões, passarão a ser 76.

Para a realização do Censo, o IBGE está autorizado a contratar 234.416 temporários até o ano que vem. Neste ano, já foi aberto outro concurso, de 400 vagas para analista, com salários de 4.200 mil reais. As provas deste concurso foram realizadas no último dia 1º de setembro e o resultado deve ser divulgado ainda nesta semana para o início das contratações. Em 2010, foram abertas 224.984 vagas.

Fonte: Veja