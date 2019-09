Estudantes de Alagoas denunciam superlotação em transporte escolar

Data: 26/09/2019



O transporte escolar volta a ser o centro de reclamações. Desta vez, após os trabalhadores cobrarem o pagamento atrasado dos meses de maio e junho, estudantes relataram para a rádio Gazeta 98 FM e para a Gazetaweb, que fazem as viagens de forma precária e, muitas vezes, atravessam a cidade em pé para poder estudar.

Muitos estudantes, conforme relatos, não têm condições de arcar com os custos do transporte convencional, o que dificulta o rendimento e aumenta a evasão escolar.

Matheus Motta, que é estudante do 3º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Theo Brandão, localizada entre a Jatiúca e o Santo Eduardo, em Maceió, e é morador do Jacintinho, diz que, mesmo com os ônibus lotados, os motoristas param em todos os pontos, o que gera a superlotação.

“Quando eles [motoristas] percebem que não há mais espaço, que tem estudante até perto deles, vão direto para a escola, e dizem que retornam para buscar o restante dos estudantes. Hoje, por exemplo, eles falaram isso. Só que, desta vez, os motoristas não voltaram”, contou.

Matheus, que estuda há três anos no Theo Brandão, relata ainda que antes havia ônibus maiores, e a situação se repetia com menos frequência.

“Ao ligar para a escola e questionar se os ônibus iriam retornar, a direção informou que não havia mais combustível para completar o retorno e buscar os demais estudantes”, disse, completando que havia a informação de que foram entregues quatro ônibus.

“Só que, posteriormente, descobrimos que o Theo Brandão não recebeu ônibus e que a Escola Mota Trigueiros já havia cedido os ônibus para nós”, salientou.

Matheus conta que dá pra contar nos dedos os dias em que conseguiu ir para a escola e retornar para casa sentado. “Só senta quem marca lugar”.

Outra estudante, que também passa por situação semelhante, Bruna Noêmia, de 16 anos, do 9º ano da Escola Teotônio Vilela, localizada no Centro Educacional de Pesquisa Aplicada (Cepa), no bairro do Farol, relata que existiam dois ônibus para atender às demandas dos estudantes do conjunto em que mora, no bairro Cidade Universitária.

“Mudou tudo e ficamos apenas com um transporte. Ele para em um campo que tem lá no bairro e nos busca. Mas, já chega lotado. Todos os dias saio do Conjunto Maceió I em pé. Só consegui fazer o trajeto sentada pouquíssimas vezes, porque alguém guardou um lugar”, contou.

Bruna diz ainda que, como estuda em tempo integral, o retorno para casa é ainda pior. “Depois, quando vamos voltar para casa, após um dia longo de aulas e outras atividades, ainda tem muita gente que vai em pé porque acumula com outros estudantes do período vespertino. E ainda não tem onde segurar direito para não cair”, desabafou.

