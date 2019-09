Penedense é elevado à condição de patrimônio imaterial, histórico e cultural

Data: 26/09/2019



O mais antigo time de futebol de Alagoas ganha um novo marco em sua história. A partir de agora, o Sport Club Penedense é Patrimônio Imaterial, Histórico e Cultural do município onde foi criando em 03 de janeiro de 1909.

O reconhecimento ao valor do alvirrubro ribeirinho está na Lei Municipal nº 1.667/2019, publicada na edição de 23 de setembro do Diário Oficial do Município. O projeto de autoria do Vereador Ernande Gama Pinheiro foi sancionado pelo Prefeito Március Beltrão, gestor e torcedor penedense.

Com isso, as atividades esportivas do Sport Club Penedense passam a ser consideradas manifestações da cultura e da história do município. A elevação para a condição de Patrimônio Imaterial, Histórico e Cultural considera o escudo, com seus símbolos originais; a torcida; e o uniforme tradicional, com camisa em listras verticais brancas e vermelhas, como expressões e manifestações vinculadas ao mais querido time da região do Baixo São Francisco.

A Lei nº 1.667/2019 prevê ainda que o município poderá fomentar as atividades esportivas do Sport Club Penedense, inclusive mediante o patrocínio de publicidade institucional em seu uniforme, divulgando assim a nossa terra, gente, valores, história e cultura.

Por Fernando Vinícius – Decom PMP