PF realiza fase ostensiva da operação ‘Casa Abandonada’ em cidades de Alagoas

Data: 26/09/2019



A Polícia federal em Alagoas (PF) realizou nesta desta quinta-feira (26) a fase ostensiva da Operação “Casa Abandonada” nas cidades de Maceió, Palmeira dos Índios, Quebrangulo, São José da Tapera, Piranhas, Penedo e Jacaré dos Homens.

No total, foram expedidos pela justiça federal 18 mandados de busca e apreensão, 8 mandados de prisão temporária e mandados de sequestros de imóveis, veículos e 150 cabeças gado.

Segundo as investigações, houve desvio de R$ 5.476.785,42 no período de 13 a 30 de dezembro de 2016. Este recurso desviado é parte do valor de R$ 31.890.000,00 creditados na conta da Prefeitura de São José da Tapera a título de pagamento de precatórios do antigo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef).

De acordo com a PF, foi constatado que nesses 17 dias, o valor desviado teria sido empregados em obras e serviços pela prefeitura do município.

Os contratos administrativos de licitações foram executados sem disponibilidade financeira pela Prefeitura São José da Tapera e, em seguida, os pagamentos eram realizados sem a respectiva documentação comprobatória da execução e ou do recebimento. Além disso, constatou-se também a dispensa indevida de licitação.

As investigações contaram com o apoio da Controladoria-Geral da União e do Ministério Público Federal.

Todo o material apreendido será encaminhado para análise criminal e perícia técnica. Segundo o delegado federal Everton Manso, dependendo do que for apurado, é possível que haja uma 2ª fase dessa operação.

O nome da Operação remete à palavra Tapera, em Tupi, que significa casa de aparência ruim, abandonada por quem deveria cuidar.

Fonte: G1/AL