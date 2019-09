Semed Penedo apresenta realizações no âmbito do Programa Escola 10

Durante evento ocorrido no auditório da Escola Estadual Comendador Jose da Silva Peixoto, na última quarta-feira (25), foram apresentados pela Semed- Secretaria Municipal de Educação, as ações da pasta, no âmbito do Programa Escola 10, uma parceria entre o Governo do Estado e os municípios alagoanos.

Durante o encontro também foram abordados as ações do programa realizadas pelos demais municípios que integram a 9ª Gerência Regional de Educação- 9ª GERE e as principais práticas que estão levando a melhoria na educação em todo o estado.

Contando com as presenças do vice governador e Secretário de Estado da Educação Luciano Barbosa, Gerente Regional de Educação, Maria Cristina Boia Araújo; vice prefeito Ronaldo Lopes, articuladores do escola 10, Secretária Municipal de Educação Cíntya Alves, Superintendente de Gabinete da Semed, Laudecir Melo, secretários de educação dos municípios que compõem a 9ª GERE, entre outros.

A Superintendente de Gabinete da Semed, Laudecir Melo, apresentou as ações realizadas em Penedo, a exemplo do reforço escolar em Português e Matemática, que está tendo como resultado o aumento da proficiência dos alunos nessas disciplinas.

Além disso, a Secretaria Municipal de Educação realiza constantemente avaliações simuladas, com o objetivo de testar os conhecimentos dos alunos, e melhor prepara-los para a Prova SAEB, antiga Prova Brasil, utilizada para avaliação da educação básica nos municípios brasileiros.

Já a Professora Vera Cristina, articuladora estadual do Programa Escola 10, destacou a melhoria do IDEB-Índice de Desenvolvimento da Educação Básica em Alagoas, na qual o estado saiu na gestão do Governador Renan Filho da condição de último lugar em educação, subindo muitos degraus nesta área.

A articuladora também enfatizou a importância da educação na vida das pessoas e para construção de um mundo melhor.

Vice prefeito Ronaldo Lopes

O vice prefeito Ronaldo Lopes parabenizou a todos que fazem o Programa Escola 10 pelas ações que estão levando a melhoria da qualidade da educação pública em Alagoas e em especial no município de Penedo.

“Iniciativa brilhante, que traz a melhoria da qualidade de ensino nas escolas de Alagoas. Em Penedo estamos também realizando diversas ações para a melhoria da qualidade de ensino, entregamos mais 10 ônibus novos para o transporte escolar, estamos dando um incentivo a mais as escolas com as três melhores notas do IDEB, o que tem trazido grandes resultados.”, destacou Ronaldo Lopes.

Secretário de Educação Luciano Barbosa

O Secretario Estadual de Educação e vice-governador Luciano Barbosa iniciou sua explanação afirmando que Penedo é um berço da cultura alagoana, na qual a atual gestão está realizando uma intervenção urbanística muito bem feita, isso se refletindo também na área da educação, com a reforma de diversas escolas no município.

“Penedo merece alcançar o aumento da nota do IDEB pelos diversos investimentos que estão sendo feitos na área da educação, o Prefeito Marcius Beltrão conseguiu por em prática, uma série de ações na educação e hoje Penedo está muito bem nessa área. Em Alagoas estamos em processo continuo de melhoria da educação, hoje os conselhos educacionais funcionam , com o aumento também da nota do IDEB. Educação é feita pela família, sociedade e pela escola”, finalizou o Secretário de Educação e vice governador.

por Thiago Sobral – Decom (PMP)