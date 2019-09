Palmeiras atropela o CSA e goleia por 6 a 2 no Pacaembu

Data: 26/09/2019



O Palmeiras não tomou conhecimento do CSA e goleou o time alagoano por 6 a 2 na noite desta quinta-feira (26), no Pacaembu, em São Paulo, no duelo válido pela 21ª rodada da Série A do Brasileirão. Luiz Adriano (2), Willian, Bruno Henrique (2) e Gustavo Gómez marcaram para o Verdão, enquanto Apodi e Ricardo Bueno diminuíram para o Azulão.

Com a vitória, o Palmeiras vai aos 45 pontos, continua na vice-liderança e segue na cola do Flamengo, que tem 48. O CSA permanece com 19 pontos e volta para a zona do rebaixamento. Veja a classificação no fim da matéria.

Próxima rodada

O Alviverde visita o Internacional no domingo (29), às 16h, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Já o CSA, que segue em São Paulo, enfrenta o Santos no mesmo dia e horário, na Vila Belmiro.

Fonte: TNH1