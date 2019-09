Polícia encontra R$ 300 mil em pasta base de cocaína enterrados em quintal

Data: 27/09/2019

Uma operação conjunta da Delegacia de Homicídios do município de Arapiraca, Agreste de Alagoas, e do 3° Batalhão Militar apreendeu sete quilos de pasta base de cocaína – equivalente a R$ 300 mil – enterrados no quintal de uma casa, no bairro de Canafístula. Um suspeito foi preso.

De acordo com informações do delegado Everton Gonçalves, um dos cães do canil do 3º BPM localizou a droga, que foi desenterrada pelos agentes. Rafael da Silva Lira, de 33 anos, foi apontado como o dono da droga e recebeu voz de prisão.

Todo o material apreendido e Rafael foram levados para a Central de Flagrantes da cidade, onde foi autuado por tráfico. Ele já foi preso outras vezes pelo mesmo crime.

por Dayane Laet/TNH1