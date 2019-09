Ronaldo Lopes assume como Prefeito em exercício de Penedo

Data: 27/09/2019



Durante café da manhã que contou com a presença de secretários municipais e vereadores ocorrido na sede do Poder Executivo Municipal, o Prefeito de Penedo Marcius Beltrão transmitiu o cargo para o vice prefeito Ronaldo Lopes, que comandará os destinos do município pelos próximos 22 dias, período em que o Prefeito Marcius Beltrão estará em viagem internacional.

Nesses 22 dias, Ronaldo Lopes dará prosseguimento aos projetos em andamento na cidade, garantindo também o funcionamento da maquina pública.

Durante a transmissão do cargo, o Prefeito Marcius Beltrão destacou as diversas realizações da gestão “Terra do Desenvolvimento e da Cultura” em todas as áreas da administração, trabalhando em benefício, principalmente, da população mais necessitada.

O Prefeito citou como exemplo a agricultura que, em sua gestão, adotou uma dinâmica diferente, com trabalho em prol da produção de diversas variedades dentro do próprio município, gerando emprego e renda na zona rural de Penedo por meio do projeto Feira da Agricultura Familiar, que está mudando a vida da população rural.

Ronaldo Lopes

Ronaldo Lopes destacou a importância de dar continuidade as ações realizadas durante a atual gestão, utilizando o tempo de gestor em exercício para que Penedo avance ainda mais.

Durante a solenidade de posso, Lopes destacou também o momento transformador vivido em Penedo, com diversas realizações em todas as áreas, especialmente educação, saúde, infraestrutura, dentre outros exemplos.

“Dando continuidade a gestão, discutiremos os assuntos em andamento, não tenho nenhuma dificuldade em dar continuidade ao trabalho que está sendo feito. A cada dia que passa, essa administração traz mais benefícios a população, muita coisa ainda será feita com os projetos que temos, vai ser um ano de muitas ações e trabalho”, finalizou.

por Thiago Sobral – Decom (PMP)