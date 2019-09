Turista é preso em hotel em Maceió com dinheiro falso e tenta subornar militares

Data: 27/09/2019

Um turista de São Paulo foi preso na madrugada desta sexta-feira (27) suspeito de cometer vários crimes, dentre eles, o de subornar a guarnição da Radiopatrulha, ao oferecer R$ 4 mil para não ser preso. A prisão ocorreu em um hotel no bairro de Cruz das Almas, em Maceió.

Os funcionários do hotel desconfiaram da atitude do hóspede e chamaram a polícia. Militares da Radiopatrulha estiveram no local e constataram que o nome que ele deu no cadastro do hotel divergia da documentação apresentada.

Os policiais revistaram o homem e encontraram uma pequena quantidade de cocaína. Os militares fizeram buscas no quarto e encontraram cinco crachás de representante interno de vários bancos, em nome de Augusto Martins Ferreira, todos com a foto do suspeito, 13 maquinetas de cartões de crédito, R$ 200,00 em notas falsas e um celular.

Foi dada voz de prisão ao suspeito, mas ele tentou subornar os policiais com a quantia de R$ 4 mil para evitar o flagrante. Ele foi levado para o Complexo de Delegacias Especializadas (Code) onde foi autuado por uso de moeda falsa, falsidade ideológica, corrupção ativa, uso de documento falso e consumo de drogas.

Fonte: G1/AL