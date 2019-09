SAAE Penedo abre seleção para o Programa Jovem Aprendiz

Data: 27/09/2019



A Prefeitura de Penedo publicou no Diário Oficial do Município na edição de quarta-feira (25), o chamamento publico Nº 001/2019 referente ao Programa Jovem Aprendiz, instituído pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto(SAAE).

As inscrições só podem ser feitas no dia 02 de outubro para o preenchimento de uma vaga do programa desenvolvido em parceria com o Senac ALagoas, em conformidade com a Lei nº 10.097 de 19 de dezembro de 2000 (Lei da aprendizagem) e regulamentada pelo Decreto nº 5598, de 1º de dezembro de 2005.

Podem se inscrever adolescentes a partir dos 14 anos completos, tendo idade máxima de 21 anos e 07 meses, residente em Penedo-AL, tendo concluído pelo menos o 7º ano do ensino fundamental e esteja matriculado e frequentando a escola regularmente , caso não tenha concluído o ensino médio.

Além disso, o regulamento prevê que os interessados não tenham cursado nenhuma formação profissional, relacionado ou não a formação de aprendizes, de conteúdo similar a aprendizagem comercial profissional em serviços de vendas.

Inscrições

As inscrições poderão ser feitas somente no dia 02 de outubro, das 8h às 17h, na sede do SAAE, localizada na Praça Clementino do Monte, s/n, Centro.

Os interessados deverão levar cópia do RG e do CPF; cópia do comprovante de residência; comprovante de inscrição do CAD Único dos pais ou responsável legal; cópia autenticada do histórico escolar ou declaração com as médias finais nas disciplinas Língua Portuguesa e Matemática referente ao último ano/série cursado.

A divulgação dos resultados ocorrerá até o dia 10 de outubro , por meio do endereço eletrônico www.saaepenedo.com.br e no mural do SAAE. A data prevista pelo Senac-AL para inicio programa é 23 de outubro.

Para ter acesso ao chamamento público clique aqui.

Fonte: Decom – PMP