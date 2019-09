3ª Escola Estadual Indígena de Alagoas será construída em Palmeira dos Índios

Data: 28/09/2019



O esforço realizado pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc) e do secretário Luciano Barbosa foi reconhecido na tarde de quinta-feira (26). Com grande emoção dos representantes da comunidade indígena da Serra do Capela, dos povos Wakóna Xukuru-Kariri, na cidade de Palmeira dos Índios, foi assinada a ordem de serviço para a construção da nova estrutura da Escola Estadual Indígena Cacique Alfredo Celestino .

Estiverem presentes na assinatura representantes da empresa licitada para obra, o prefeito da cidade, Júlio Cézar, o secretário da Educação de Palmeira dos Índios, Manassés Soares Filho, a Gerente a 3ª Gerência Regional de Educação (Gere), Claudean Ferro, representantes da comunidade e o Cacique Manoel Celestino, que agradeceu o empenho da Seduc.

A unidade será a terceira escola indígena já construída pelo Estado e conta com quatro salas de aula, sala da direção, cozinha, sala dos professores, biblioteca com laboratório de informática e pátio. Duas unidades já foram construídas nas cidades de São Sebastião e Pariconha. Está prevista a construção de outras unidades em outras.

“É uma reivindicação antiga da comunidade e agora vamos conseguir concretizar. Foram cerca de 15 anos sem investir nas escolas indígenas e, agora, o Governo do Estado vai construir a terceira unidade, sem contar as reformas já realizadas. E vamos continuar em frente”, afirma o vice-governador e secretário de Estado da Educação, Luciano Barbosa.

Conquista – O Cacique Manoel Celestino lembrou que a construção da escola é um sonho antigo da comunidade. “Esse momento é muito importante para a educação, para o índio e para o não índio. Isso é uma das melhores coisas que o Estado está fazendo. O Cacique Alfredo Celestino lutou pela educação de nosso povo e,hoje, o Estado está realizando o sonho do meu pai”, explicou o cacique, que celebrou a assinatura com uma canção indígena na língua nativa e agradecimentos ao secretário.

A prefeitura de Palmeira do Índios ajudará na terraplanagem do terreno, que foi cedido pela comunidade. O prefeito do município, Júlio Cézar, diz que, quando pronta, a escola propiciará uma estrutura melhor para a comunidade indígena da Serra do Capela, levando uma melhora da qualidade da educação das crianças da comunidade.

“Eles tem um modelo de educação que é movido pela cultura, costumes e tradições. Quero parabenizar o secretário Luciano Barbosa e o governador Renan Filho pelo esforço. Temos uma parceria muito estreita e essa obra é uma obra social que vai preparar bons cidadãos para o futuro”, afirmou o prefeito.

A unidade de ensino vem se destacando tanto na educação, quanto no esporte. As atividades desenvolvidas apresentam o potencial que a escola tem e será melhorado com a nova estrutura.

por José Arnaldo/Agência Alagoas