Laboratório Sismológico da UFRN confirma tremor de terra em Rio Largo

Data: 28/09/2019



O Laboratório Sismológico (LabSis) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) divulgou uma nota, neste sábado (28), informando que a estação sismográfica localizada de Anadia, no interior de Alagoas, registrou um tremor de terra em Rio Largo às 20h46 do sábado (27). Moradores relataram que escutaram um forte estrondo e em seguida sentiram um tremor de terra. Os relatos são de que o tremor foi sentido nos municípios de Rio Largo e Messias.

O tremor foi confirmado pelo coordenador do LabSis, o professor Aderson Nascimento e pelo sismólogo Eduardo Menezes, que é técnico do laboratório da UFRN.

“O referido evento ocorreu às 23h46 UTC (20h46, horário local), sendo escutado e sentido pelos moradores da localidade. Os mesmos, após o ocorrido, entraram em contato via telefone com o Laboratório Sismológico a fim de confirmar o evento que haviam presenciado. O epicentro é preliminar e possui incerteza epicentral de aproximadamente 5 km. A magnitude preliminar do evento foi 2.0 ML (magnitude local)”, diz um trecho da nota.

Ainda segundo o LabSis/UFRN, o relato do morador de Rio Largo identificado como Romério foi de que pessoas no Multirão, no Alto do Ginásio e na Mata do Rolo e em outras localidades de Messias sentiram o evento sísmico.

O secretário de Defesa Civil de Rio Largo, Washigton Miranda, disse que não houve registro de danos e nem de pessoas feridas. Ele disse também que acha remota a possibilidade do evento estar relacionado com as atividades de uma pedreira instalada na região. Segundo ele, as detonações só estão autorizadas até as 17h. Washignton Miranda informou também que as causas do tremor estão sendo coordenadas pela Defesa Civil Estadual.

Fonte: G1/AL