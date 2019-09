Outubro é o mês do Festival Gastronômico Sabores do Penedo

O festival gastronômico Sabores do Penedo começa a sua segunda edição na terça-feira, primeiro dia do mês de outubro. Durante 31 dias, penedenses e turistas terão a oportunidade de participar da ação promovida pela Prefeitura de Penedo em parceria com o Senac, o Sebrae e o trade turístico da Cidade dos Sobrados.

A segunda edição do festival gastronômico já é maior do que a sua estreia, no ano passado. Agora, são treze opções de delícias da culinária nordestina – sendo uma de cada estabelecimento – no cardápio do evento que começou com seis participantes.

O Sabores do Penedo é mais um atrativo turístico planejado pelo governo Marcius Beltrão/Ronaldo Lopes, gestão que prepara o município para o turismo de negócios e eventos, revitalizando o Centro Histórico, criando um Centro de Convenções a céu aberto e a orla ribeirinha para o lazer de penedenses e visitantes.

Não é a toa que uma das maiores operadoras de turismo, a CVC, já oferece um pacote específico para turistas conhecerem Penedo. Em outubro, os visitantes terão um algo a mais para levar em suas recordações sobre a cidade histórica, berço da cultura alagoana.

Tilápia ou Carne do Sol

Os pratos especiais do Festival Gastronômico Sabores de Penedo precisam ter como ingrediente principal o filé de tilapia ou a carne de sol. O pescado lidera a quantidade de opções, dez ao todo, desde o sanduíche Tilápia Burguer (Oush Sandubaria) ao sofisticado flié de tilápia ao molho de maracujá (Hotel São Francisco).

O Balneário Santa Amélia aderiu à proposta com um filé de tilápia ao molho branco. O restaurante de comida japonesa Daruma serve a tilápia grelhada, enquanto que o Restaurante Maurício de Nassau prepara uma moqueca de tilápia. A tradição ribeirinha também está no Novo Point, com sua tilápia ao molho de camarão.

O Restaurante do Junior faz a tilápia ao molho de queijos, o Prato Cheio com molho branco e O Morador serve o pescado de poucas espinhas com salada. No Perto de Casa, a pedida é o risoto.

Não menos apetitosos são os pratos que destacam a típica de carne do sol nordestina. Da cozinha do Hotel Encantos de Penedo sai a Carne de Sol na Abóbora à Moda do Encantos. Já o Yspeto’s Grill prepara uma picanha de carne de sol de cordeiro e até o conhecido Jorjão, famoso por servir um saboroso caranguejo com pirão em seu restaurante e petiscaria, entra no festival com o prato ‘Carne A La Jorge’.

Marque @sedeturpenedo e participe

Para indicar qual dessas delícias conquistou seu paladar, basta postar no seu perfil no Instagram uma foto sua, degustando o prato, e marcar na mesma postagem o perfil oficial da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Penedo – @sedeturpenedo. Participe e celebre a riqueza cultural e gastronômica de nossa cidade.

por Fernando Vinícius – Decom PMP