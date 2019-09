Penedo é primeiro lugar em saúde bucal entre cidades de AL com mais de 50 mil habitantes

Data: 30/09/2019



Pelo segundo ano consecutivo, Penedo é avaliado pelo Conselho Regional de Odontologia (CRO) como o melhor em Alagoas na assistência em saúde bucal. Os investimentos do governo Marcius Beltrão/Ronaldo Lopes posicionam Penedo no primeiro lugar entre os municípios alagoanos com população entre 50 mil e 300 mil habitantes.

Em 2018, a qualidade do trabalho desenvolvido pela Coordenadoria de Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde já colocava Penedo na frente de cidades como Arapiraca, Palmeira dos Índios, Rio Largo, São Miguel dos Campos, Coruripe, Delmiro Gouveia e União dos Palmares, todas da mesma faixa de participação da cidade que avança para um futuro cada vez melhor graças à seriedade da gestão atual.

No ano passado, a nota em saúde bucal de Penedo foi 53,5. Para se ter a noção do quanto estamos melhor do que os demais municípios alagoanos – neste e em outros setores da administração pública, principalmente nas áreas de saúde e educação -, o segundo município melhor avaliado recebeu 46 pontos, sete a menos do que Penedo.

Penedo de novo em 1º lugar

Apesar da liderança, o governo Marcius Beltrão/Ronaldo Lopes amplia os investimentos e o resultado está comprovado na avaliação 2019 do CRO Alagoas: Penedo novamente em primeiro lugar, agora com 60 pontos. O segundo município não alcançou nem 50 pontos, ou seja, sequer igualaria a qualidade da assistência proporcionada em 2018 por Penedo.

“O fato de Penedo ser bicampeão estadual em Estratégia em Saúde Bucal se deve a um movimento de transformação que inclui modificação de atitudes, adequação às necessidades reais do serviço, implantação de gestão compartilhada e cogestão”, explica Edilaine Soares, Coordenadora de Saúde Bucal.

A gestão Terra do Desenvolvimento e da Cultura promove 100% de cobertura na Estratégia em Saúde Bucal, com 19 equipes atuando, sendo 13 na cidade e 06 na zona rural. A assistência à população é um dos parâmetros avaliados pelos Conselhos Federal e Regional de Odontologia, entidades organizadoras de concurso conquistado por Penedo.

CEO

Outro ponto de destaque é o Centro de Especialidade Odontológica – CEO, referência em serviços nas especialidades de Periodontia, Endodontia, Cirurgia Bucomaxilofacial, Pacientes com Necessidades Especiais e Prótese Dentária.

“Temos consciência que não estamos fazendo nada mais do que o nosso trabalho, mas isso representa muito para a população e todos que fazem a Estratégia de Saúde Bucal em Penedo. Basta olharmos os outros municípios e a realidade da saúde pública atual para perceber que os nossos gestores têm vontade de fazer”, acrescenta Edilaine Soares, agradecendo ao Secretário de Saúde, Pedro Madeiro, e ao prefeito Marcius Beltrão.

por Fernando Vinícius – Decom PMP