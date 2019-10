Alagoana de 117 anos pode entrar para o Guinness como a pessoa mais velha do mundo

Data: 30/09/2019



A alagoana Josefa Maria da Conceição, de 117 anos, pode entrar para o Guinness World Records, o livro dos recordes, como a pessoa mais velha do mundo. Ela é moradora do município do Pilar, na região metropolitana de Maceió.

Josefa Maria da Conceição nasceu no dia 7 de fevereiro de 1902. Ela teve 22 filhos, quatro estão vivos. E família é grande: 36 netos, 36 bisnetos e 42 tataranetos.

Apesar de não largar o fumo, segundo ela um hábito que começou na infância, dona Josefa vive bem. A idosa disse que o segredo da longevidade é dormir bem e comer bem.

A filha Cícera Rozendo contou que tipo de comida dona Josefa sempre comeu.

“Comida da roça: macaxeira, inhame, batata, feijão de corda, feijão guandu, fava, milho, fubá de milho, tudo isso, amendoim”, disse Cícera.

O prefeito do Pilar, Renato Filho, disse que visitou a casa da idosa e entrou em contato com a equipe do livros do recordes para que seja reconhecida como a pessoa mais velha do mundo. A ideia surgiu depois de um médico atender Josefa Maria e conversar sobre o caso da idosa com o prefeito.

“A certificação leva em torno de um mês e meio para ser concretizada para que eles possam vir. Espero que até o final de novembro a gente consiga fazer o registro dela”, disse o prefeito.

Os parentes da idosa gostaram de saber da novidade.

“Ter uma mãe numa idade dessa. Eu acho que não é para todo mundo, não”, contou o filho de dona Josefa, Sebastião Rozendo.

A japonesa Kane Tanaka, de 116 anos, foi declarada em março de 2019 como a pessoa viva mais velha do mundo. Ela nasceu em 2 de janeiro de 1903.

A família de Josefa Maria da Conceição está aguardando a visita dos avaliadores do Guinness, que irão à casa da idosa para constatar se ela é a pessoa mais velha do mundo.

“É de um valor muito grande para a gente e para ela, porque a gente vai ter uma pessoa na família que chegou nessa idade, coisa que ninguém chega” disse a neta Adriana Rozendo.

Fonte: G1/AL