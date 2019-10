Alagoas Previdência conquista Prêmio de Boas Práticas de Gestão Previdenciária

Data: 01/10/2019



Pela primeira vez, Alagoas conquista o prêmio de Boas Práticas de Gestão Previdenciária promovido pela Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios (Aneprem), sendo o único contemplado do Nordeste na categoria de grande porte.

A premiação teve resultado divulgado na sexta-feira (27), e destaca a Alagoas Previdência entre os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) que praticam boas práticas na administração pública. A 10ª edição do prêmio nacional levou em consideração princípios que regem os RPPS, como transparência, ética e responsabilidade.

Para o presidente da Alagoas Previdência, Roberto Moisés, a conquista é fruto de um amplo esforço de todos os colaboradores da autarquia em buscar cada vez mais as boas práticas de gestão, tornando o serviço público mais eficiente, transparente e responsável.

“A premiação é uma prova que estamos no caminho certo, pois a equipe tem perseguido a cada dia melhorar a gestão previdenciária alagoana, por ser uma das metas do Governo Renan Filho”, disse Roberto, ressaltando que esse é o primeiro ano em que a autarquia concorre ao prêmio e já teve êxito.

A Alagoas Previdência vem nos últimos anos implantando melhorias, como a criação de um controle interno, recadastramento dos aposentados e pensionistas, auditorias, ações em educação previdenciária e combate à fraude, aperfeiçoamento da compensação previdenciária, melhoramento do site e redes sociais.

A adoção dessas ações fizeram com que, em 2018, fosse o 1º RPPS do Nordeste a obter o selo Pró-Gestão – Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

A certificação eleva a boa gestão junto à Secretaria de Previdência (SPREV) do Ministério da Fazenda e posiciona a autarquia como referência em administração para os demais RPPS do País.

A entrega do Prêmio de Boas Práticas de Gestão Previdenciária aos contemplados deste ano está marcada para ocorrer no dia 19 de novembro à noite, durante o 18º Congresso Nacional de Previdência da Aneprem, que será realizado no Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso, no bairro de Jaraguá, em Maceió. O congresso está marcado para ocorrer no período de 18 a 20 de novembro.

Fonte: Assessoria