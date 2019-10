2ª Festival Gastronômico é lançado em Penedo com a presença do Prefeito em exercício Ronaldo Lopes

Data: 01/10/2019



Foi lançado na sede do poder executivo municipal na manhã desta terça-feira (1º), o Festival Gastronômico Sabores do Penedo, com a presença dos empresários, proprietários dos estabelecimentos participantes. Na ocasião foram entregues aos presentes o material de divulgação do evento.

O lançamento contou com a presença do Prefeito em exercício, Ronaldo Lopes, Secretário de Turismo, Pedro Soares; Coordenadora de turismo Fernanda Vasco, presidente do Sindlojas Ana Luiza Soares, representantes do Sebrae, entre outros.

O Festival Gastronômico Sabores do Penedo, conta com 13 estabelecimentos participantes, mais que o dobro da edição anterior, que contou com 6 estabelecimentos participantes. O festival ocorre até o dia 31 de outubro.

Durante o período, serão preparados pratos a base do peixe tilápia ou carne do sol, e os consumidores penedenses ao frequentarem esses locais, poderão degustar os pratos participantes do festival e votar, dando sua nota para a escolha do estabelecimento vencedor.

Os estabelecimentos participantes e seus respectivos pratos são: Balneário Santa Amélia com o prato Filé de Tilápia ao molho Branco; Daruma com a Tilápia grelhada, Hotel Encantos de Penedo, com a Carne do Sol na Abóbora a moda do Encantos; Hotel são Francisco com a Tilápia ao molho de maracujá; Jorjão Restaurante e Petiscaria com o prato Carne a La Jorge; Retaurante Mauricio de Nassau, com a Moqueca de Tilápia; Oushe sandubaria com o sanduiche Tilápia Burguer; Novo Point com a Tilápia ao molho de camarão; Perto de casa com o risoto Perto de Casa; Restaurante do Junior: File de Tilápia ao molho de queijos; Restaurante o morador, Tilápia com salada; Restaurante Prato cheio, Filé de Tilápia ao molho branco, e Restaurante Yspetos, Picanha de carne de sol de Cordeiro.

O Secretario de Desenvolvimento Econômico e Turismo Pedro Soares destacou a importância do festival gastronômico para a cidade, na qual durante o período de sua ocorrência propiciará diversos benefícios para a economia penedense, unindo as empresas, capacitando colaboradores, contribuindo também para o surgimento de novos pratos e novos chefes.

Prefeito em exercício Ronaldo Lopes

O prefeito em exercício Ronaldo Lopes agradeceu a presença dos proprietários dos estabelecimentos participantes do Segundo Festival Gastronômico Sabores do Penedo e parabenizo-os, destacando o fato do número de estabelecimentos participantes ter mais que dobrado, devendo repetir com certeza o sucesso da edição anterior do evento, e com a meta de atrair um número cada vez maior de participantes, para as próximas edições.

O Prefeito em exercício também enfatizou o momento impar por qual passa o município com referência as diversas ações em prol do desenvolvimento da cidade, com foco na questão do turismo. Além da parceria de instituições como o Sebrae, que auxiliam na capacitação de mão de obra para atuar no setor.

Também citou a existência do curso de Turismo na Universidade Federal de Alagoas, Polo Penedo, formando turismólogos, profissionais essenciais para se lidar com os turistas que começam a chegar por meio de grandes empresas do ramo como a CVC e Masterop.

por Thiago Sobral – Decom (PMP)