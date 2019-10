Laboratório Municipal de Penedo faz mais de 150 mil exames por ano

Data: 01/10/2019



A população de Penedo e região conta com os serviços do Laboratório Municipal de Penedo – LAMUPE, setor vinculado à Secretaria Municipal de Saúde que realizou mais de 150 mil exames em 2018.

Em números exatos, foram 150.341 resultados de diversas análises feitas no laboratório que alcança esse nível de produção graças aos investimentos do governo Marcius Beltrão/Ronaldo Lopes. Os gestores que receberam o município em péssimas condições, inclusive com folhas salariais atrasadas, superaram problemas e proporcionaram avanços à população.

Os dados de produção do LAMUPE comprovam a diferença que faz uma gestão comprometida com seu povo. Em 2014, o laboratório municipal fechou o ano com pouco mais de três mil exames realizados (3.042). Com a modernização do setor, a melhora já ocorre em 2015, ano fechado com 16.546 procedimentos concluídos.

Estrutura ampliada e equipamentos modernos

A ampliação da estrutura, a aquisição de equipamentos modernos e o aumento de pessoal trabalhando no LAMUPE explica a evolução que atinge impressionantes 64.214 exames em 2016, número que não é nem a metade do total registrado no final de 2017: 145.811 exames.

O salto de qualidade, representado em seis dígitos, bate novo recorde em 2018, quando o LAMUPE faz 150.341 exames. Este ano, considerando os dados concluídos até o mês de agosto, já são 111.632 procedimentos realizados.

Em 2014, o setor que continua funcionando no Centro de Saúde III – o antigo Sesp – era capaz de realizar 26 tipos de exame. Modernizado, com resultado disponível pela Internet e realização de coleta domiciliar, o LAMUPE oferta atualmente mais de uma centena de procedimentos.

“Ao longo desses anos, vários equipamentos foram adquiridos para tornar o serviço do Laboratório Municipal de Penedo mais eficiente. Nós temos aparelhos de última geração instalados, investimento que agiliza a conclusão da rotina diária, com alto nível de precisão dos resultados”, explica Coordenador do LAMUPE, o biólogo Erlon Oliveira dos Santos, profissional da área com Mestrado e Doutorado em Medicina Tropical, com especialização em Virologia.

Referência para a região

Da estrutura acanhada de cinco anos atrás, o setor ganhou novos espaços, todos climatizados, inclusive a recepção; aumentou sua capacidade de produção e tornou-se referência para a região do Baixo São Francisco.

Até exame que não é ofertado pelo Sistema Único de Saúde é feito em Penedo. “Nós temos um aparelho chamado Nycocard, onde é realizada a dosagem da hemoglobina glicolizada (HGL), muito importante para o tratamento dos diabéticos. Este tipo de exame não é disponibilizado pelo SUS, entretanto a Secretaria de Saúde de Penedo oferta aos pacientes”, destaca o Coordenador do LAMUPE.

Erlon Oliveira ressalta ainda que pacientes oncológicos também podem fazer os exames que necessitam no LAMUPE e que o setor também atende a demanda da UPA de Penedo, com pessoal em escala de plantão durante o período noturno e nos finais de semana.

por Fernando Vinícius – Decom/PMP