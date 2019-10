Moradia Legal revalida cadastro de imóveis em Penedo

Data: 01/10/2019



Moradores dos conjuntos Dom Constantino e Monte das Oliveiras estão recebendo a visita da equipe responsável por revalidar o cadastro dos imóveis incluídos no Moradia Legal. O programa desenvolvido pelo Tribunal de Justiça de Alagoas com a Prefeitura de Penedo regulariza, de forma gratuita, a escritura de residências.

O processo de regularização fundiária conta com apoio da gestão Terra do Desenvolvimento e da Cultura, por meio da Procuradoria Geral do Município (PGM). Sob a coordenação de servidores da PGM, uma equipe realiza o trabalho porta a porta para confirmar ou corrigir dados do cadastro anterior.

A revalidação dos cadastros acontece devido a suspensão do processo, por motivos alheios à responsabilidade do município. Nesta fase, a retomada do benefício de amplo alcance social verifica se os proprietários são os mesmos do levantamento feito em 2016.

O registro de eventuais mudanças no cadastro da residência evita a necessidade da correção posterior, causando mais atraso na burocracia do serviço. A equipe volante verifica ainda se há novos imóveis nas localidades, se o dono se enquadra nos critérios do programa e também se, em caso de falecimento do proprietário identificado anteriormente, quem é a pessoa que passa a ser responsável pela residência.

A coleta de dados durante a revalidação dos cadastros conta ainda com ponto de apoio para o pessoal que faz a visita usando farda e identificado por crachá.

Assim que for concluída a etapa no Dom Constantino e no Monte das Oliveiras, a equipe da PGM será deslocada para o bairro Castro Alves, popular Bititinga, e depois para as Vilas Primavera, Santa Clara e São Francisco.

por Fernando Vinícius – Decom/PMP