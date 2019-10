Motoristas de ônibus fazem protesto no Cepa para cobrar salários atrasados

Data: 02/10/2019



Motoristas de transporte escolar terceirizados pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc) voltaram a protestar, na manhã desta quarta-feira (2), no pátio do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada (CEPA). Eles alegam que estão há 4 meses com salários atrasados. Este é o terceiro ato realizado pelo grupo desde setembro.

Além dos motoristas de Maceió, motoristas de Arapiraca e de Palmeira dos Índios também participaram do ato no pátio do Cepa.

No dia 3 de setembro, eles bloquearam a saída do pátio do Cepa para cobrar o pagamento dos honorários. Um grupo de estudantes, ao perceber que ficaria sem transporte, bloqueou o trânsito da Avenida Fernandes Lima. Desde então, eles estão sem trabalhar.

Alguns dias depois, a Polícia Federal deflagrou a Operação Casmurro, que investiga desvios de recursos dentro da Seduc, entre eles estão os contratos com a empresa Bioética, para a qual esses motoristas trabalham.

O segundo ato foi realizado no dia 24 de setembro. Depois do protesto, eles foram recebidos pelo Secretário de Educação, Luciano Barbosa, e um representante da Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag).

Segundo os motoristas, ficou acordado que eles receberiam em suas contas bancárias pessoais os valores relativos aos pagamentos de maio e junho até o final de setembro, e em outubro, o mês de julho. Mas até agora, nada aconteceu.

“A secretaria pediu nossa documentação pessoal, o número das contas para o depósito e uma declaração informando que prestamos serviço e o tempo em que trabalhamos. Corremos atrás, e ontem ficamos sabendo que infelizmente não há prazo para pagamento”, declarou o motorista Diego Gabino.

“Está muito complicado por que estamos precisando do dinheiro, as dívidas estão aumentando e como é que a gente vai fazer pra pagar as contas?”, desabafa o motorista.

Enquanto isso, parte dos alunos do Cepa e de outras localidades do interior do estado continuam sem transporte. Segundo a categoria, eles paralisaram as atividades há 1 mês em Maceió e cerca de 2 meses no interior.

Fonte: G1/AL