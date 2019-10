Prefeito em exercício Ronaldo Lopes entrega portarias aos integrantes da Guarda Patrimonial

Data: 02/10/2019



Em solenidade realizada na sede do poder executivo municipal, na manhã da última terça-feira (1º), com as presenças dos vereadores Marcelo Pereira e Junior do Tó do, Diretor da Guarda Patrimonial Geraldo Sabino, e do Secretário Municipal de Administração, Luciano Barros Lucena ; o Prefeito em exercício Ronaldo Lopes entregou para os guardas municipais as suas respectivas portarias, após conclusão do processo de reaproveitamento desses servidores públicos.

A nomeação dos servidores efetivos para integrarem a guarda patrimonial, se deu a partir dos critérios definidos por lei municipal, seguidos pela Comissão de Reaproveitamento dos Servidores de Cargos considerados Extintos, na qual os integrantes da guarda foram remanejados do extinto cargo de vigia, seguindo os procedimentos previstos em lei.

O Prefeito em exercício Ronaldo Lopes destacou o papel desempenhado pela Guarda Patrimonial de Penedo na proteção ao patrimônio público e histórico do município, na qual o Diretor Geraldo Sabino tem um papel fundamental no comando do órgão.

Também ressaltou a importância dos guardas patrimoniais para o turismo da cidade, pois com a devida manutenção desses espações públicos, juntamente com a presença dos guardas patrimoniais têm contribuído com a segurança tanto desses espaços, quanto dos penedenses e turistas que passam a frequentá-los com maior frequência.

por Thiago Sobral – Decom (PMP)