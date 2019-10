Prorrogada: inscrição de trabalhos no Circuito Penedo de Cinema vai até 15 de outubro

Data: 01/10/2019



As inscrições de trabalhos no 9° Encontro de Cinema Alagoano foram prorrogadas até o dia 15 de outubro. Estudantes, professores e pesquisadores devem submeter os artigos para apresentação oral por meio do site www.circuitopenedodecinema.com.br. O Encontro é o braço acadêmico do Circuito Penedo de Cinema, que este ano acontece de 25 de novembro a 1º de dezembro, na cidade de Penedo, Alagoas. Os selecionados serão divulgados no dia 05 de novembro no site e nas redes sociais do Circuito.

Serão aceitos trabalhos na modalidade “artigo”, que podem versar sobre relatos de experiências, comunicações de projetos finalizados ou em andamento, conferências proferidas e ensaios bibliográficos. Cada trabalho poderá ser composto por, no máximo, três autores e cada participante pode inscrever até dois trabalhos acadêmicos.

O Encontro de Cinema Alagoano reúne pesquisadores, professores, estudantes e realizadores do audiovisual em torno de uma programação com oficinas, minicursos e palestras. A proposta é possibilitar um espaço de valorização e aproximação de diferentes agentes da cadeia audiovisual, com o objetivo de incentivar avanços significativos na área e contribuir para a produção de conhecimento.

Os trabalhos que forem apresentados durante o Encontro, no dia 30 de novembro, poderão ser publicados em um número especial da revista eletrônica Extensão em Debate, da Universidade Federal de Alagoas (Ufal).

“O Encontro é a janela aberta do Circuito Penedo para discutir questões relevantes para o cinema e a sociedade, além das políticas públicas para o setor, seja em âmbito regional, seja em nível nacional. O evento tem se colocado como um espaço de articulação dos diversos segmentos do audiovisual”, afirma uma das produtoras do Circuito, Karlinne Cordeiro.

Sobre o Circuito Penedo

O Circuito Penedo de Cinema reúne cinco eventos: o 12° Festival do Cinema Brasileiro, o 9° Festival de Cinema Universitário de Alagoas, o 9° Encontro de Cinema Alagoano e a 6ª Mostra Velho Chico de Cinema Ambiental, além da Mostra Não Competitiva de Cinema Infantil.

A extensa programação, de sete dias, é realizada na cidade histórica de Penedo (AL) pelo Instituto de Estudos Culturais, Políticos e Sociais do Homem Contemporâneo (IECPS), a Secretaria de Estado da Cultura (Secult) e a Universidade Federal de Alagoas (Ufal), com patrocínio do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF), da Prefeitura de Penedo e do Sebrae Alagoas.

por Raphael von Sohsten