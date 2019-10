Seduc aplica o Exame do Supletivo Online nesta quinta (3) e sexta (4) em Arapiraca

Data: 02/10/2019



Entre as ações da 10ª edição do Governo Presente, que acontece de 3 a 5 deste mês, está a aplicação do Exame do Supletivo Online da Secretaria de Estado da Educação (Seduc). Quem deseja ter a certificação de conclusão do ensino fundamental terá a oportunidade nesta quinta-feira (03) e sexta-feira (04) para realizar o exame. Podem fazer a prova, pessoas maiores de 15 anos que não tenham concluído o ensino fundamental.

Os interessados devem apresentar RG e CPF na Escola Estadual Pedro Reis, localizada à Rua Antônio Marroquim, no bairro Baixão, em Arapiraca, onde a prova será aplicada. O exame acontecerá das 8h às 12h e das 13h às 17h.

“A realização do Supletivo Online permite ao candidato a chance de retomar os estudos, se assim ele quiser, e também a possibilidade de ter uma maior qualificação, além de a certificação de conclusão do ensino fundamental. Dessa forma, ele pode pleitear melhores posições no mercado de trabalho”, afirma Dirlene Monte, supervisora da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Seduc.

O exame – A prova contempla as áreas de Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza, tendo 10 questões de cada. Na redação é solicitado, ao participante, a produção de um gênero textual, podendo ser uma mensagem, recado, carta, receita de bolo ou bula de remédio. O resultado é divulgado no prazo de 30 dias. A certificação é solicitada à Gerência Regional de Educação (Gere) onde o participante fez o exame.

Outras ações – Além de atividades pedagógicas, nesta quinta-feira (3), às 9h30, acontece a entrega da reforma da Escola Estadual Rotary, seguida da assinatura da ordem de serviço para a construção da biblioteca do Centro de Educação Integrada (CEI), às 11h30, ambas em Arapiraca. Já no sábado (5), às 11h30, haverá assinatura da ordem de serviço para a construção de uma nova escola estadual, no município de São Sebastião.

por José Arnaldo e Manuella Nobre/Agência Alagoas