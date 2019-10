Grêmio arranca empate do Fla no jogo de ida da semifinal

Data: 03/10/2019



Na partida de ida pela semifinal da Libertadores, Grêmio e Flamengo ficaram no empate por 1 a 1, nesta quarta-feira, em Porto Alegre. Com o resultado, o confronto fica aberto para a volta, no Rio de Janeiro.

Os visitantes foram superiores no primeiro tempo e chegaram a ter dois gols anulados. O Grêmio equilibrou o confronto na etapa final, mas viu o Flamengo marcar com Bruno Henrique. Nos minutos finais, os gaúchos empataram com Pepe para deixar tudo igual na Arena.

Os dois times voltam a se encontrar no dia 23 de outubro, no Maracanã. Quem vencer garante vaga na final. Uma igualdade com gols leva o Grêmio para a decisão.

Fonte: Terra