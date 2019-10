Inscrições para seleção dos cursos técnicos do Ifal terminam domingo

Data: 03/10/2019

As inscrições para o Exame de Seleção dos cursos técnicos integrados ao ensino médio e técnicos subsequentes do Instituto Federal de Alagoas terminam no domingo (6). São ofertadas 3.375 vagas distribuídas em 21 cursos de 16 campi da instituição de ensino. Os candidatos devem acessar o site exame.ifal.edu.br para preencher os dados e imprimir a guia com a taxa de inscrição, no valor de R$ 50.

As provas das duas modalidades de cursos técnicos estão marcadas para o dia 24 de novembro deste ano.

O curso técnico integrado vai garantir ao estudante o ensino médio regular e a formação profissional e tecnológica escolhida. Depois de finalizado, o estudante garante o certificado de ensino médio e já pode ingressar no mercado de trabalho. Para ingressar nesse tipo de curso, o requisito é que o estudante tenha concluído o ensino fundamental até a data da matrícula na instituição, prevista para o início de 2020.

O curso técnico subsequente é voltado para quem já tem o ensino médio. Assim, o estudante vai ter a formação profissional e tecnológica escolhida e, ao fim do curso, terá o certificado que possibilitará o ingresso no mercado de trabalho. O requisito é que o candidato tenha finalizado o ensino médio até a data da matrícula, prevista para o início de 2020.

As vagas estão disponíveis nos campi do Ifal nos municípios de Arapiraca, Batalha, Coruripe, Maceió (Campus Benedito Bentes e Campus Maceió), Maragogi, Marechal Deodoro, Murici, Palmeira dos Índios, Penedo, Piranhas, Rio Largo, Santana do Ipanema, São Miguel dos Campos, Satuba e Viçosa.

Saiba mais informações em www.ifal.edu.br/exame.

Fonte: Assessoria