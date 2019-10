Professores e estudantes fazem ato em defesa da educação em Alagoas

Data: 03/10/2019



Professores, estudantes e servidores técnicos da rede pública federal participaram, na tarde desta quinta-feira (3), de um ato em defesa da educação em Maceió.

A manifestação, que começou na Praça Centenário, no Farol, e seguiu até o Centro, fez parte da Mobilização Nacional pela Educação, que é contra os bloqueios no orçamento e as propostas do Programa Future-se, do Ministério da Educação (MEC); e que defende a retomada de investimentos nas pesquisas científicas.

De acordo com o professor universitário, Ailton Galvão, a mobilização que acontece em todo o país representa a indignação da classe acadêmica diante da atual política de educação.

“Esses cortes já vêm acontecendo há muito tempo, mas esse último contingenciamento levou as universidades a repensar a estrutura. A questão das bolsas, hoje tem bolsas atrasadas, os pagamentos das empresas que prestam serviços as universidades, tudo em consequência desse corte. Isso causa um tumulto muito grande na área de pesquisa, de desenvolvimento, todas as áreas são comprometidas em função desse corte do governo”, expôs.

Agreste

Ainda na manhã desta quinta-feira (3) atos em defesa da educação foram realizados no interior de Alagoas.

Em Arapiraca estudantes, professores e servidores de instituições públicas estadual e federal percorreram as ruas da cidade para cobrar mais investimentos na educação e reclamar das políticas de governo que resultaram em cortes de recursos.

Fonte: G1/AL