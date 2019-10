Ações do Outubro Rosa são realizadas na sede da Sedetur em Penedo

Data: 04/10/2019



Integrando as ações do Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização da sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnostico precoce do câncer de mama e também do câncer de colo do útero, a Secretaria Municipal de Saúde realizou na sede da Sedetur (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo), uma série de atividades em parceria com o Sindlojas Penedo: Palestras, testes rápidos de DSTs, citologias, verificação de pressão arterial e glicemia.

Na ocasião as mulheres com idade entre 50 e 60 anos também puderam solicitar a realização do exame de mamografia, exame realizado no Centro de Diagnótico do município. Além disso foram realizadas palestras sobre o câncer de mama e útero com a equipe da Secretaria Municipal de Saúde.

O Secretário Municipal de Desenvolvimento e Turismo Pedro Soares, que cedeu o espaço para a realização das atividades, destacou a importância dessa parceria, por permitir que as ações do Outubro Rosa cheguem ao centro comercial da cidade, na qual as mulheres que trabalham nas diversas empresas do comécio puderam participar.

De acordo com Coordenadora da Atenção Básica Monique Oliveira, a maior parte dos casos de câncer em mulheres são os de mama e colo de útero, na qual grande parte das mulheres não tem condições financeiras de procurar a rede privada, sendo imprescindível o diagnóstico precoce dessas doenças, que elevam muito as chances de cura, sendo necessário para isso, levar as ações do Outubro Rosa para perto da população.

Atendimentos

Uma das mulheres beneficiadas pela ação foi a jovem Amanda de Castro que passou pelos exames de glicemia, verificou pressão arterial, além de receber orientações sobre a importância do Outubro Rosa.

“Foi ótimo, o atendimento foi de qualidade. É sempre bom fazer os exames, cuidar da saúde, também é um incentivo para que as mulheres procurem por atendimento médico”, afirmou.

Outra participante foi a Senhora Geralda Alves da Silva que fez exame de citóogia e também destacou a qualidade do atendimento realizado pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde, na realização desse exame, necessário para detectar lesões pré-cancerosas ou câncer de colo do útero em estágios iniciais, com objetivo de tratar precocemente tais lesões.

“Foi tudo bem com o exame, o pessoal atendeu muito bem e não foi detectado nada, graças a Deus”, afirmou.

As ações prosseguem durante todo mês, com a realização de exames, testes rápidos, palestras, entre outras atividades relacionadas ao tema, em diversas unidades de saúde do município. Assim como será intensificado a realização de mamografias e citologias, objetivando a saúde da mulher penedense.

por Thiago Sobral- Jornalista Decom PMP