Agentes de trânsito de Maceió deflagram operação padrão a partir da próxima semana

Data: 04/10/2019



Agentes de Fiscalização da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) de Maceió, decidiram de maneira unanime, em assembleia realizada no final da tarde desta quinta-feira (03), dar início a uma operação padrão.

De acordo com informações do Sindicato dos Agentes de Trânsito de Alagoas (Sindatran/AL), a partir da próxima segunda-feira (07), os agentes de trânsito, ao detectarem irregularidades no trânsito, atuarão focados no trabalho de educação de trânsito e de orientação junto aos condutores.

Além disso, boletins de acidentes de trânsito solicitados no horário noturno a partir das 21h, só serão realizados com o apoio da Polícia Militar. O sindicato também destacou a intensificação a fiscalização de ônibus coletivos no intuito de combater irregularidades que trazem riscos aos passageiros.

A categoria destacou que o movimento tem como objetivo cobrar direitos da classe já garantidos pelo Estatuto do Servidor Municipal e a promessa da implantação dessas garantias pela atual gestão, a exemplo da progressão por mérito e o projeto de lei de correção da tabela salarial, defasada desde 2012, além de melhores condições de trabalho e segurança.

“Na verdade estamos cobrando há muito tempo tais direitos e garantias. Não possuímos sequer um regulamento interno. Ao contrário do que muitos pensam, agente de trânsito não recebe por multa aplicada. Realizamos um trabalho de risco nas ruas e de fundamental importância para dar fluidez”, acentua o presidente do Sindatran/AL, José Glauco.

Ainda segundo o Sindatran-AL, as tratativas com a prefeitura acerca da implantação de direitos não evoluíram desde a última operação padrão, há cerca de três meses.

A operação padrão realizada pelos agentes de trânsito acontecerá por tempo indeterminado.

Com assessoria