Corpo de jovem desaparecida na última segunda é encontrado despido em cova rasa

Data: 03/10/2019



Foi encontrado no final da manhã desta quinta-feira (03), o corpo da jovem Maria Carla Lucas da Silva, de apenas 18 anos, que estava desaparecida desde a madrugada da última segunda-feira após ser levada por um homem que se comunicava pela internet.

De acordo com informações da polícia, o corpo da jovem, que é Traipu, estava despido, em uma cova rasa, à beira da estrada no Sítio do Meio, zona rural de Olho D’água Grande. O autor do crime tirou a própria vida após cometer o assassinato.

Segundo informações de amigos da vítima, o autor do crime fez um vídeo torturando Maria Carla. Ele teria feito um perfil falso no facebook e marcou encontrar coma jovem. No encontro, a moça notou que tratava- se de outra pessoa, diferente da apresentada na rede social e quis ir embora, que ele era na verdade um vizinho. Ela chegou a machucar o rosto do autor. Após esse momento, e jovem não foi mais vista.

A família da jovem foi a procura do suspeito, o pressionou mas ele não informou onde Maria Carla estava. No dia seguinte o suspeito cometeu suicídio e deixou uma carta, mas não revelou o local exato do crime. Após buscas, a família conseguiu localizar o corpo da jovem, que possuía marcas de golpe de arma branca.

O corpo de Maria Carla foi removido pelo Instituto de Criminalística (IC). Mais detalhes sobre o caso serão repassados em uma coletiva de imprensa do Delegado Everton Gonçalves, às 14 horas.

Fonte: Já é Notícia