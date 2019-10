Estaduais menores, pausa em data Fifa e Supercopa: CBF muda calendário para 2020

Data: 03/10/2019

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quinta-feira (3), o calendário do futebol profissional para os jogos da temporada 2020. São três as grandes novidades: a diminuição de 18 para 16 datas reservadas aos estaduais; a criação de uma Supercopa do Brasil; e a pausa dos torneios nacionais durante as datas Fifa. Entretanto, não haverá interrupção por causa da Copa América, que acontecerá na Argentina e Colômbia.

Estaduais

Promessa do presidente Rogério Caboclo no discurso de sua posse, em abril, os campeonatos estaduais seguem vendo sua participação ao longo da temporada diminuir: se em 2019 foram 18 datas, no próximo ano serão 16. O Rio de Janeiro, entretanto, estuda ser a exceção para implementar 17 datas – fazendo uso de uma pausa de data Fifa, embora a decisão será divulgada pela FERJ apenas no final deste mês.

Desde 2013 para cá, a diminuição dos estaduais – um pedido cada vez mais constante entre analistas e até torcedores – vem se mostrando gradual. Em 2013, por exemplo, eram 23 datas reservadas a estas competições.

O impacto das seleções nos times brasileiros

Um dos pedidos enfim atendidos foi o de seguir o que se faz ao redor do mundo, de parar as disputas de clubes em meio às datas Fifa – em que seleções fazem jogos oficiais ou amistosos. No entanto, a CBF não cumpriu integralmente com o cenário visto como ideal.

As competições serão interrompidas nas datas Fifa, mas com uma exceção: o período da Copa América, que vai abater o corte de um mês entre 12 de junho e 12 de julho. Vale ressaltar, também, que 2020 é ano de Olimpíada. Os Jogos de Tóquio, no Japão, serão disputados entre 24 de julho e 9 de agosto, mas não é considerado data Fifa (ou seja, os clubes liberam os jogadores apenas se quiserem). A seleção brasileira precisa confirmar vaga dependendo de sua classificação no torneio Pré-Olímpico, que será realizado no início de 2020 na Colômbia.

Supercopa do Brasil

Uma das novidades é a recriação da Supercopa do Brasil, que vai abrir oficialmente a temporada de futebol no país. Seguindo uma tradição histórica já vista na Europa, será o confronto entre os campeões da copa contra o da liga nacional. No caso, os vigentes campeões de Copa do Brasil e Brasileirão. A data escolhida foi a última do período de pré-temporada, 19 de janeiro.

Vale ressaltar que o Brasil já tentou emplacar, sem sucesso, a ideia de uma Supercopa: em 1990 e 1991, os respectivos campeões foram Grêmio e Corinthians.

Férias e pré-temporada

As férias irão ocorrer de 9 de dezembro de 2019 a 7 de janeiro de 2020, totalizando os 30 dias previstos na legislação. A pré-temporada poderá ser realizada até o início das competições estaduais, ou seja, de 8 a 21 de janeiro de 2020.

Campeonatos Brasileiros A, B e C

A Série A do Campeonato Brasileiro de 2020 tem seu início marcado para o dia 3 de maio, estendendo-se até o dia 6 de dezembro. Será disputado no atual formato, em pontos corridos ao longo de 38 rodadas.

Série D estendida

O calendário de 2020 contempla uma reivindicação de clubes da Série D, que era o aumento do número de datas da competição. A competição passa a ser disputada por 64 clubes, em sua fase principal, sendo precedida por uma fase preliminar que movimentará oito clubes.

Estes serão divididos em oito chaves, com jogos de ida e volta. Os quatro melhores de cada grupo se classificam para a segunda fase, totalizando 32. Estes se enfrentam em confrontos eliminatórios até a definição do campeão.

Desta forma, a competição passa de 16 para 26 datas. O início será no dia 3 de maio e a final em 22 de novembro.

Copa do Brasil

As oito fases da Copa do Brasil serão distribuídas em 19 datas, de 5 de fevereiro a 16 de setembro. Os clubes participantes da Libertadores entrarão a partir das oitavas de final, como tem ocorrido desde 2013. Um grande acerto deste ano será consolidado: as finais da Copa do Brasil foram antecipadas para setembro, a fim de evitar conflito com a fase decisiva do Campeonato Brasileiro e das copas continentais.

Fonte: Globoesporte