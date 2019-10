Menor é apreendido suspeito de roubar academia de musculação

Data: 04/10/2019

Um menor de 16 anos foi apreendido suspeito de roubar objetos de uma academia de musculação, no bairro da Santa Amélia, na noite dessa quinta-feira (3). Outro indivíduo, não identificado, conseguiu fugir.

Militares do 4º Batalhão de Polícia Militar (BPM) estiveram no local para averiguar denúncia anônima, dando conta de que dois suspeitos estariam cometendo roubo no estabelecimento.

Segundo a polícia, depois do roubo de um aparelho celular e um notebook, os indivíduos tentaram fugir, sendo o menor apreendido por frequentadores da academia. O outro suspeito conseguiu fugir.

Após a chegada da polícia, o menor indicou a residência do outro suspeito. Mas, no imóvel, nada foi localizado. Com isso, o adolescente foi encaminhado à Central de Flagrantes I, no bairro do Farol, onde foi confeccionado um Boletim Circunstanciado de Ocorrência (BCO) pela prática do ato infracional análogo ao crime de roubo.

Arapiraca

Já em Arapiraca, o jovem Yago Henrique Wanderley da Silva, de 19 anos, foi preso em flagrante após roubar cinco panelas, dois kits de shampoo e dois desodorantes de um supermercado no centro da cidade. O caso ocorreu na noite dessa quinta-feira.

O jovem foi detido por funcionários do estabelecimento e permaneceu até a chegada dos militares do 3º BPM. Ele foi encaminhado à Delegacia Central de Polícia Civil e autuado pelo crime de furto.

por Tatianne Brandão/Gazetaweb