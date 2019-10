MPE investiga denúncias de irregularidades no Hospital de Emergência do Agreste

Data: 04/10/2019



O Ministério Público Estadual (MPE) investiga irregularidades no funcionamento do Hospital de Emergência do Agreste (HEA), localizado em Arapiraca, no interior de Alagoas, administrado pela Saúde do Estado.

Denúncias de servidores da unidade de saúde chegaram ao conhecimento de promotores que integram as Varas da Saúde e do Patrimônio Público, que confirmaram o andamento de procedimentos no órgão.

As irregularidades analisadas abrangem a falta de insumos, correlatos e a quebra de equipamentos que deveriam funcionar, mas apresentam constantes problemas.

“Estamos em fase final do procedimento preparatório e devemos apresentar, em breve, o resultado, que pode ser tanto pela abertura de ação por improbidade administrativa ou não. Prefiro não antecipar minha decisão, antes de finalizá-la”, confirmou Rogério Paranhos, da 4ª Vara do Patrimônio Público de Arapiraca.

Ele reforçou que, em março de 2018, a direção do Hospital de Emergência do Agreste, comandado por Regiluce Santos, indicada ao cargo pelo deputado estadual Ricardo Nezinho (MDB), de quem também é cunhada, demitiu 44 profissionais, contratou outros, que também acabaram afastados das funções, postura que rendeu denúncia ao MP/AL, dentre outras que seguem em apuração.

De acordo com o promotor, após atos da gestora, o órgão ministerial iniciou a apuração dos casos, que resultaram em diligências em busca de provas de supostas irregularidades e, ainda, em depoimentos de servidores e da própria diretora, que, a depender do resultado do procedimento, pode ser processada por crime de improbidade administrativa, conforme ressaltou Rogério Paranhos.

Em outra linha de investigação, o promotor da Vara da Saúde, Lucas Mascarenhas, também abriu procedimento para apurar outras irregularidades na unidade e, após visita ao local, constatou que o laboratório não funcionava, assim como a sala de raio-X, que funcionava de forma improvisada, além de outros problemas. Após a passagem do MP pelo hospital de emergência, o laboratório voltou a funcionar, segundo Paranhos, mas ainda há procedimentos em andamento por parte do Ministério Público.

Dentro do hospital, o clima entre servidores é de revolta com a direção e de reclamações quanto à falta de suprimentos básicos para o trabalho, além de falhas no atendimento aos pacientes. “E, talvez, o mais grave de todos: a transferência e exoneração sumária de servidores, unicamente para atender fins políticos”, diz um texto atribuído a servidores e que tem circulado em grupos pelo Whatsapp.

por Marcelo Amorim/Gazetaweb