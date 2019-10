Polícia indicia mulher trans que aplicou silicone em amiga e causou lesões graves

Data: 03/10/2019



O delegado Robervaldo Davino, do 6º Distrito da Capital, concluiu um inquérito que investigou um caso de aplicação ilegal de silicone, que provocou lesões na pessoa que recebeu a aplicação. O inquérito foi entregue à Justiça e uma mulher trans foi indicada.

De acordo com informações da polícia civil, a transsexual Cindy Bellucci Cardoso da Silva, 39 anos, (cujo nome registrado anteriormente era Leonardo Cardoso da Silva), foi indiciada por lesão corporal de natureza grave por ter aplicado a substância nas nádegas de uma amiga, a também transsexual Jassen Silva Oliveira, que adotou o nome de “Tainá”, apesar de não ter feito a alteração de nome e sexo. A injeção do silicone causou uma grave infecção e a vítima ficou vários dias hospitalizada.

O delegado relata que, no dia 16 de março de 2018, uma irmã de “Tainá” procurou a delegacia do 6º DP para denunciar o caso.

Segundo ela, Cindy fez a aplicação na residência da vítima, no conjunto José Tenório, bairro da Serraria, com uma agulha grossa. Em seguida, tapou o orifício deixado pela injeção com cola super bonder.

“Um dia após a denúncia, estivemos no Hospital Geral do Estado (HGE), onde ela estava internada, mas não pudemos ouvi-la, devido ao seu grave estado de saúde, inclusive apresentando um quadro de muita dor, febre alta e alucinações”, disse o delegado.

Na ocasião, ficou acertado que, tão logo recebesse alta do hospital, Tainá deveria comparecer à delegacia, mas isto nunca aconteceu.

Como não conseguia localizar a vítima, em janeiro deste ano, o delegado resolveu encaminhar o inquérito à Justiça, pedindo o arquivamento, mas continuou investigando o caso.

Nas investigações, levantamos a identificação da acusada, de nome Cindy, cujo nome original era Leonardo Cardoso da Silva, e no último mês de maio foi pedido o desarquivamento do inquérito, que se encontrava na 3ª Vara Criminal da Capital.

“Localizamos uma irmã da transsexual investigada e com a autorização dela fizemos buscas na casa, localizada no condomínio Parque dos Caetés, no Benedito Bentes, onde encontramos materiais usados em aplicações de silicone”, acrescenta Robervaldo Davino.

Esse fato levanta a suspeita de que a transsexual pode ter feito outras aplicações da substância.

O delegado descobriu que Cindy se encontra, atualmente, na Espanha, e chegou a ouvi-lo por meio de vídeo, onde ela nega tudo.

Testemunhas, no entanto, confirmam as acusações, inclusive, algumas delas estiveram na residência de Tainá, no dia em que foi feita a aplicação.

Conforme o delegado, Tainá hoje é soro positivo para o vírus HIV, não estando esclarecido se ela adquiriu a doença durante a aplicação ou antes dela.

O vídeo da acusada e o material apreendido na casa dela foram enviados à Justiça, junto com o inquérito.

Robervaldo Davino alerta que quem desejar fazer aplicações desse tipo deve procurar uma clínica autorizada e profissionais qualificados para evitar casos como om ocorrido com Tainá.

