Justiça determina retorno integral das atividades dos agentes penitenciários de Alagoa

Data: 05/10/2019



Uma decisão da Justiça emitida durante o plantão judiciário deste sábado (5) determina o retorno integral das atividades e serviços públicos prestados pelos agentes penitenciários em todo o estado, que estão parcialmente paralisados há mais de 2 meses.

A determinação é do desembargador Pedro Augusto Mendonça. Caso não seja cumprida, o Sindicato dos Agentes Penitenciários (Sindapen) receberá uma multa no valor de R$ 50 mil por dia de descumprimento.

A redação do G1 entrou em contato com a vice-presidência do Sindapen, que informou que até às 16h30 de sábado ainda não haviam sido notificados da decisão, e que devem se pronunciar assim que isso ocorrer.

A decisão do desembargador alerta sobre a paralisação parcial de serviços no sistema prisional.

“… Diante da elevada probabilidade da ilegalidade da greve e do perigo da demora, caso seja mantida, prevenindo e evitando, deste modo, um colapso no sistema penitenciário estadual, com prejuízos irreparáveis à sociedade alagoana”, alertou o magistrado.

A suspensão de parte do atendimento, está acontecendo desde julho de 2019. À época, as visitas dos parentes chegaram a ser suspensas e familiares realizaram protesto no Centro de Maceió exigindo a solução do problema.

Em julho, o presidente do Sindapen, Petrônio Lima, disse que os agentes paralisaram as atividades que geram aglomeração de pessoas nos presídios de Maceió e do Agreste, por causa do baixo efetivo de agentes para atender às demandas do Sistema Prisional.

“Com o baixo efetivo, não temos condições de atender a todas as demandas do sistema. A Justiça já obrigou o estado a fazer um concurso. Pelo baixo efetivo e por outras demandas que não são atendidas, estamos fazendo restrição dos serviços”, declarou Lima.

Fonte: G1/AL