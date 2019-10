Mais duas praias de Alagoas são atingidas por manchas de óleo; número sobe para 13

Data: 04/10/2019

As praias de Piaçabuçu, no Litoral Sul de Alagoas, e de Ipioca, no Litoral Norte, entraram para a lista de locais atingidos por manchas de óleo, segundo o último balanço do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), atualizado na quinta-feira (3). Com as duas praias adicionadas no relatório, o número de locais em Alagoas afetados pelas manchas de óleo subiu de 11 para 13. Em todo o Brasil, 124 praias já foram atingidas pelo petróleo cru.

O número de municípios de Alagoas afetados passou de 8 para 9 com a entrada de Piaçabuçu no relatório do Ibama.

Confira os municípios afetados:

Maceió

Piaçabuçu

Coruripe

Paripueira

Roteiro

Barra de Santo Antônio

Marechal Deodoro – 2 locais

Passo do Camaragibe

Japaratinga

Confira a lista dos 13 locais atingidos em Alagoas (atualizada em 03/10/1987):

Local: Ipioca – município: Maceió – mancha avistada no dia 03/10 – status: oleada/ vestígios/esparsos

Local: Piaçabuçu – município: Piaçabuçu – mancha avistada no dia 01/10 – status: oleada – vestígios/esparsos

Local: Coruripe – município: Coruripe – mancha avistada no dia 27/09 – status: oleada – vestígios/esparsos

Local: Paripueira – município: Paripueira – mancha avistada no dia 22/09 – status: oleada – vestígios/esparsos

Local: Praia do Gunga (2 locais) – município: Roteiro – manchas avistadas no dia 22/09 – status: oleada – vestígios/esparsos

Local: Barra de Santo Antônio – município: Barra de Santo Antônio – mancha avistada no dia 22/09 – status: oleada – vestígios/esparsos

Local: Loteamento Encontro do Mar – município: Marechal Deodoro – mancha avistada no dia 21/09 – status: oleada – vestígios/esparsos

Local: Barra de São Miguel – município: Barra de São Miguel – mancha avistada no dia 19/09 – status: oleada – vestígios/esparsos

Local: Praia do Francês – município: Marechal Deodoro – mancha avistada no dia 18/09 – status: oleada – vestígios/esparsos

Local: Praia do Carro Quebrado – município: Passo do Camaragibe – mancha avistada no dia 18/09 – status: oleada – vestígios/esparsos

Local: Praia de Pajuçara/Ponta Verde – município: Maceió – mancha avistada no dia 15/09 – status: oleada – vestígios/esparsos

Local: Praia de Japaratinga – município: Japaratinga – mancha avistada no dia 07/09 – status: oleada – vestígios/esparsos

Fonte: G1/AL