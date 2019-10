São Sebastião ganha Instituto de Identificação, acesso a povoado e mais duas escolas

Data: 05/10/2019



O governador Renan Filho encerrou, neste sábado (5), em São Sebastião, a 10ª edição do Governo Presente. O município, localizado a 126 km de Maceió, no Agreste do Estado, foi contemplado com as entregas do posto do Instituto de Identificação de Alagoas e do acesso ao povoado Curralinho. O chefe do Executivo anunciou, ainda, a construção de duas escolas: uma indígena e outra do ensino médio.

Ao final das atividades, Renan Filho fez um balanço positivo da 10ª edição do Governo Presente, que atendeu oito municípios do Agreste alagoano, durante os últimos três dias.

“A remuneração do político de bom espírito, de bom coração, é o sorriso do seu povo; é o abraço, o aperto de mão, uma fotografia. É isso o que tenho recolhido por onde andei no Agreste alagoano. Quero dizer que vou redobrar o meu trabalho e a minha dedicação para que a gente construa uma Alagoas cada vez melhor para todos”, concluiu Renan Filho.

Em São Sebastião, Renan Filho foi recebido pelo prefeito do município, José Pacheco, que também participou das atividades do Governo Presente, juntamente com a deputada estadual Jó Pereira.

O posto do Instituto de Identificação de São Sebastião fica na Rua Salvino Lima, n⁰ 22, no Centro. A unidade foi inaugurada pelo governador e o superintendente do órgão, Roney Presbítero.

“Quem não tirou ainda a carteira de identidade aqui em São Sebastião pode ter certeza que não vai mais precisar ir até Arapiraca para tirar o documento. Vá ao Instituto de Identificação, aqui de São Sebastião, e busque sua identidade “, recomendou Renan Filho.

Além de São Sebastião, Lagoa da Canoa também ganhou uma unidade durante esta edição do Governo Presente. Os dois novos postos fazem parte do projeto de descentralização dos serviços públicos. As unidades funcionarão de segunda à sexta-feira, das 8h às 17 horas para emissão da primeira e segunda vias do RG.

Ainda em São Sebastião, Renan Filho visitou a área de reflorestamento da futura Casa de Farinha dos agricultores familiares do município. A área beneficiada com o plantio de 1.500 mudas, por meio do programa Planta Alagoas, tem o tamanho de 2,5 hectares, o equivalente a dois campos de futebol.

Junto com o secretário de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, Fernando Pereira, ele também inaugurou um viveiro de mudas de espécies nativas da Mata Atlântica e uma horta.

Curralinho

Após a visita, o governador Renan Filho seguiu para o povoado de Curralinho, também em São Sebastião, onde, ao lado do secretário de Estado do Transporte e Desenvolvimento Urbano, Mosart Amaral, inaugurou o acesso àquela comunidade.

“Antes era no barro, difícil demais pra ir pro comércio, que fica em São Sebastião. Era um pouco distante, e sem o asfalto parecia mais longe ainda. Nossas motos, nossos carros tinham que estar sempre no conserto. Agora tá bom demais”, comparou o morador de Curralinho, Antônio de Sena.

A pavimentação asfáltica possui 6,6 km de extensão, implantada através do Programa Pró-Estrada, executado pela Secretaria de Estado do Transporte e Desenvolvimento Urbano (Setrand). A obra contou com investimentos de mais de R$ 2 milhões, recursos estaduais e federais, estes viabilizados por meio de emenda do então senador Benedito de Lira, que prestigiou o evento junto com o deputado federal Arthur Lira.

A solenidade em Curralinho também marcou a assinatura da ordem de serviço para a construção de uma escola de nível médio com 12 salas de aula, em São Sebastião. A autorização para o início das obras foi dada pelo governador e o secretário de Estado da Educação, Luciano Barbosa.

“A escola que existia era antiga, cuja infraestrutura não corresponde à realidade que queremos dar à educação de Alagoas. Então, vamos construir uma nova escola com 12 salas de aula, com salas amplas para os professores, auditório, refeitório, cozinha, campo de futebol society e ginásio esportivo. Será uma escola indo e voltando, como dizemos aqui no interior”, comentou Barbosa, vice-governador do Estado.

Em seu discurso, Renan Filho anunciou que São Sebastião vai ganhar mais uma escola, que será indígena, na Aldeia Karapotó.

Lagoa da Canoa

Na noite de sexta-feira (4), Renan Filho esteve em Lagoa da Canoa, onde entregou a implantação e pavimentação de acesso ao povoado Mata Limpa. Com 6,7 km de extensão, a obra beneficia mais de 18 mil moradores e recebeu investimentos da ordem R$ 6.015.524,72.

O acesso ao povoado Mata Limpa foi feito através do Pró-Estrada. O Programa do Governo do Estado atua em Alagoas desde 2016 na implantação e recuperação da malha viária estadual, além de pavimentar vias urbanas nos municípios alagoanos.

Ao todo, já são mais de 90 cidades beneficiadas e 1200 quilômetros contemplados dos 1800 que compõem a malha viária estadual, garantindo mais segurança viária e qualidade de vida à população. Só no Agreste, aproximadamente 20 municípios foram beneficiados pelo programa.

