Acidente com três veículos deixa ferido na AL-101 Norte, em Maceió

Data: 06/10/2019



Um acidente envolvendo três veículos deixou uma pessoa ferida na manhã deste domingo, 06, na AL-101 Norte, no bairro de Jacarecica, em Maceió. Paulo Sérgio dos Santos, que conduzia uma motocicleta, precisou ser encaminhado ao Hospital Geral do Estado com suspeita de fratura na perna.

Segundo informações do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), Paulo Sérgio estava numa moto Shineray vermelha, de placa ORF-1595/AL, quando foi atingido lateralmente por um carro Vectra preto, de placa NMC-3056/AL, que vinha no sentido oposto da via. O motorista do Vectra teria invadido a contramão e provocado a colisão.

Após bater na moto, o Vectra acertou de frente outro veículo, um Fiat Fiorino branco, de placa ORJ-8065/AL, que trafegava no mesmo sentido que o motociclista. Os motoristas nada sofreram e tiveram apenas danos materiais.

A polícia também informou que o condutor do Vectra não apresentou sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste de etilômetro para verificar se havia ingerido bebida alcoólica.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e militares utilizaram pó de serra para absorver o óleo derramado na pista depois do acidente.

Fonte: TNH1