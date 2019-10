Prefeitura de Piaçabuçu inicia limpeza de manchas de óleo da Praia do Peba

Data: 06/10/2019



A Prefeitura de Piaçabuçu iniciou neste domingo (6) a limpeza das manchas de óleo que surgiram no último sábado (5) na Praia do Pontal do Peba. O secretário municipal de meio ambiente e recursos hídricos, Otávio Augusto, explicou que, com o apoio do Ibama e do ICMBio, o trabalho de limpar a praia começou a ser feito de forma mecânica (com máquina), mas por volta do meio-dia foi suspenso e vai ser retomado de forma manual nesta segunda-feira (7).

Com a mancha na Praia do Peba, Alagoas tinha 14 locais afetados pelas manchas de óleo até o último sábado (5).

O secretário Otávio Augusto disse que após o surgimento das manchas de óleo na Praia do Peba, a prefeitura de Piaçabuçu, Keity Darlian, autorizou a limpeza mecânica. Ele explicou que limpar com máquina foi a primeira estratégia a ser adotada por causa do grande volume de resíduos que atingiu a praia, mas que durante a realização da limpeza, a Prefeitura e técnicos do Ibama e do ICMBio avaliaram que a forma mais adequada de limpar a praia vai ser a coleta manual.

“O resíduo começou a chegar ontem e hoje a prefeita Keity Darlian autorizou a utilização de limpeza mecânica. A gente optou por limpeza mecânica em um primeiro momento por conta do volume de resíduos que se concentrou no nosso litoral. Nós estamos aqui com orientação do pessoal do Ibama e do ICMBIO. Amanhã a Prefeitura vai contratar algumas pessoas para fazer a limpeza no trecho. É um trecho longo”, explicou Otávio Augusto.

Otávio Augusto contou que as manchas estão concentradas somente na faixa de areia e que o trecho afetado pelo óleo é de aproximadamente 18 km, indo até a Foz do São Francisco.

O secretário de meio ambiente de Piaçabuçu também falou que novas estratégias serão traçadas a partir de segunda.

“Amanhã nós estamos organizando uma força tarefa municipal para que a gente inicie a coleta manual. A gente começa amanhã, mas não sabe quando termina por causa do trecho, que vai até a Foz do São Francisco. A gente tá falando aí em aproximadamente 18 km”, explicou o secretário de meio ambiente de Piaçabuçu”, disse Otávio Augusto.

Fonte: G1/AL