CSA bate o Avaí por 3 a 1 em casa e sobe uma posição no Brasileirão

Data: 07/10/2019



O CSA bateu o Avaí com um gol de Ricardo Bueno, outro de Jonatan Gomez de pênalti e mais um de Apodi nos acréscimos. Em jogo disputado e com chances para os dois lados, a equipe apresentou ataque mais preciso e venceu em casa. O jogo aconteceu no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL) na noite de domingo (6) pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado deixa o CSA na 17ª posição, com 22 pontos, ultrapassando o Cruzeiro, que está com 20. Já o Avaí fica na penúltima posição, com 16 pontos. Na 24ª do Brasileirão, na quarta-feira (9), o CSA enfrenta o Internacional no Rei Pelé, e o Avaí recebe o Vasco na quinta-feira (10) na Ressacada.

O jogo começou morno e com passes errados para os dois lados. O Avaí iniciou o ataque com uma tentativa de chute de Jonathan, sem sucesso. Do outro lado, Bustamante criou diversas chances, e uma finalização bem sucedida: um cruzamento perigoso pela esquerda que Betão afastou de cabeça; um corte que fez a bola passar bem perto do gol; um belo passe para Ricardo Bueno que empurrou a bola para o fundo do gol aos 14 minutos do primeiro tempo; e mais uma bola para Ricardo que poderia matar o primeiro tempo com boa vantagem mas errou a mira.

Vladmir tomou um mas fez boas defesas no primeiro tempo. O goleiro do Avaí se esticou para defender um chute perigoso de Ricardo Bueno e uma bola na cara do gol de Jonatan Gómez. O ataque teve o destaque de uma bola de Léo, um belo cruzamento para João Paulo que apareceu na segunda trave para finalizar de cabeça mas mandou a bola para fora. O Avaí começou a pressionar em busca do empate no primeiro tempo, mas continuou com saídas erradas dando abertura para o CSA.

Aos dois minutos do primeiro tempo Igor e Léo armaram boa jogada para Jonathan finalizar e mudar a cara do jogo empatando para o Avaí. O jogo voltou do intervalo mais apertado. O Avaí manteve boa posse de bola mas o CSA deu sustos com Dahwn e Jonatan Gómez. O Avaí também tentou avançar com Richard Franco mas ele errou a finalização. Ricardo Bueno caiu na área após contato de Léo e o lance vai para verificação no árbitro de vídeo e o pênalti foi marcado. Jonatan Gomez cobrou a penalidade e marcou mais um para o CSA. O último veio com um ataque surpresa de Apodi nos acréscimos.

O jogo continuou com chances para os dois lados mas acabou com a vitória do CSA por 3 a 1 em casa contra o penúltimo colocado do Brasileirão.

Fonte: TNH1