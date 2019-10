Penedense perde para o CSE fora de casa e classificação para a final da Segundona fica remota

Data: 07/10/2019

É remota mas existe a possibilidade de classificação do time ribeirinho para a final do Campeonato Alagoano da 2ª divisão 2019. Na tarde deste domingo, 06, o Penedense perdeu fora de casa para o CSE pelo placar de 1 a 0, no estádio Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios.

Pela escalação e formação da equipe que entrou em campo, era previsto que o Penedense iria sofrer pressão do CSE do primeiro até o último minuto de jogo. O técnico Evanilson optou em jogar pensando em no mínimo empatar, haja vista que este resultado era bom. Já o CSE fez por merecer o resultado, criou vários chances de gol e foi premiado aos 42 minutos da etapa complementar quando Alan marcou para o tricolor do agreste alagoano.

Com a vitória, o CSE consolidou sua classificação para a final da competição, enquanto que o Penedense precisa vencer o próximo jogo que acontecerá no domingo, 13, contra o FF Sport de Viçosa e torcer para que o confronto entre Zumbi e Sete de Setembro termine empatado.

FICHA TÉCNICA:

CSE 1×0 Penedense

Estádio: Juca Sampaio

Cidade: Palmeira dos Índios

Campeonato Alagoano da 2ª divisão 2019

Público: 511 torcedores

Renda: R$ 4.740,00

Times:

CSE: Alexandre. Pinheirinho, Jair, Hugo e Nandinho (Soares). Bruno (Gabriel), Alan, Bruninho e Claudevan. Luiz Paulo e Deizinho (Geovane). Técnico: Jaelson.

Penedense: Manoel. Diogo (Samuel), Moisés, Vital e Toinho. Elizeu, Joelson, Patrick (Shalon) e Aldones. Pilar e Goiabinha (Wesley). Técnico: Evanilson Nunes.

por Redação