Seduc abre inscrições para exame de admissão nos Colégios Militares de Maceió e Arapiraca

Data: 07/10/2019



A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) anuncia que estão abertas as inscrições para processo seletivo de admissão de estudantes para os Colégios Tiradentes da Polícia Militar de Alagoas para ingresso no Ensino Fundamental e Ensino Médio para o ano letivo 2020. As inscrições são para as unidades Maceió e Arapiraca (Agreste) e deverão ser realizadas exclusivamente via internet no endereço eletrônico http://www.educacao.al.gov.br, no período de 10 a 18 de outubro.

Para a unidade Maceió, serão ofertadas 90 vagas para o 6º ano do Ensino Fundamental na Unidade da Capital, enquanto no Agreste serão 120 vagas para o 6º ano do Ensino Fundamental e 30 vagas para a 1ª série do Ensino Médio, sendo abertas também à comunidade em geral e distribuídas conforme estabelecido no edital, que pode ser acessado na íntegra pelo mesmo site da inscrição.

Passo a passo – A confirmação da inscrição será efetivada após a apresentação da documentação, exclusivamente, por um dos responsáveis legais pelo candidato (pai, mãe, pessoa que detenha a guarda ou tutor legalmente constituído), no período de 23 a 29 deste mesmo mês. Este deverá imprimir todos os formulários preenchidos e disponíveis no mesmo endereço eletrônico e entregar junto com os documentos do candidato, nos seguintes endereços: para a Capital, na sede da 1ª Gerência Regional de Educação (Gere), localizada à Rua Epaminondas Gracindo s/n – Pajuçara, Maceió, depois do Hotel Ouro Branco); já para os interessados na Unidade Agreste, na sede da 5ª Gere, localizada à Rua Antônio Marroquim, s/n, Baixão – Arapiraca, ao lado da Escola Estadual Pedro Reis.

No ato da confirmação da inscrição, serão exigidos os seguintes documentos: formulários da inscrição online (impresso no ato da inscrição online/protocolo de inscrição); originais e cópias da certidão de nascimento do candidato, do RG e CPF do candidato e do seu responsável legal, do comprovante de residência (atualizado até 30 dias ); declaração de conclusão ou de que está cursando o período escolar previsto para ingresso no fundamental/6º ano e 1ª Série do Ensino Médio ou histórico escolar do ano anterior; e, para os candidatos dependentes legais de policiais militares, bombeiros militares (pai ou mãe), além da documentação acima, deverá ser apresentado o original e cópia do RG Militar.

O processo de inscrição somente será concluído após o correto preenchimento de todas as etapas. O candidato fica ciente de que a Secretaria de Estado da Educação e o Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Alagoas não se responsabilizarão por solicitações de inscrição não recebidas por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

Provas – A realização das provas será no dia 24 de novembro, nas cidades de Maceió (para unidade Capital) e Arapiraca/AL (para a unidade Agreste). A divulgação do gabarito oficial será no dia 25.

Fonte: Agência Alagoas