Evanilson Nunes não é mais técnico do Sport Club Penedense

Data: 09/10/2019

Após reunião nesta terça-feira, 08, a diretoria do Sport Club Penedense achou por bem demitido o técnico Evanilson Nunes do comando técnico do time. Segundo informações, a maioria dos jogadores estavam insatisfeitos com algumas atitudes do técnico, consequentemente prejudicando o ambiente do grupo.

Para este jogo decisivo do time na 2ª divisão do Alagoano 2019, diante do FF Sport, em Penedo, o auxiliar técnico e preparador físico, Neto, assume o time. A diretoria informou que o ex-jogador do clube, Ricardo Perucaba, poderá dá uma ajuda ao Neto nesta partida.

Evanilson como técnico do Penedense nesta temporada, em três jogos, obteve 1 vitória e 2 derrotas.