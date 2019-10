CSA bate o Internacional e deixa a zona de rebaixamento da Série A: 1×0

Data: 09/10/2019



O CSA foi valente, corajoso, segurou o Internacional-RS e conquistou uma vitória suada e importante, por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (9), no Estádio Rei Pelé, que recebeu um excelente público – inclusive com a presença de alguns torcedores do time gaúcho.

O gol azulino foi assinalado por Jonatan Gómez, cobrando pênalti com perfeição, aos 20 minutos do segundo tempo. Quanto ao time gaúcho, teve dois gols anulados pela arbitragem porque foi detectado lance de impedimento na duas oportunidades.

O confronto foi válido pela 24ª rodada da Série A do Brasileiro. Com este resultado, somado a derrota do Ceará para o Grêmio por 2×1, o time alagoano deixou o Z4, ocupando a 16º colocação, com 25 pontos. Já o Colorado está na 6ª posição, com 38 pontos.

O próximo jogo do Azulão será contra o Goiás, no sábado (12), às 17 horas, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia-GO. E o Colorado vai enfrentar o Santos, no Beira-Rio, em Porto Alegre-RS, às 16 horas, no domingo (13).

Fonte: Globoesporte