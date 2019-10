Governo de AL anuncia R$4 milhões em investimentos e seis editais de apoio à pesquisa

Data: 10/10/2019



O Governo de Alagoas, a Secretaria de Estado, da Ciência, da Tecnologia e da Inovação (Secti) e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas (Fapeal) anunciam o lançamento do Programa Centelha e dos próximos cinco editais de apoio à pesquisa. O evento vai contar com a presença do governador Renan Filho. O público será composto de gestores federais de CT&I, da comunidade científica local e nacional e dos atores do ecossistema alagoano de empreendedorismo e inovação.

O Programa Nacional de Apoio à Geração de Empreendimentos Inovadores -Programa Centelha – vai oferecer R$1,6 milhão em recursos de subvenção econômica, bolsas e capacitações para incentivar empreendedores a transformarem suas ideias em negócios de sucesso.

Incentivos

Os demais editais a serem anunciados no evento contemplam as seguintes finalidades: Projetos de Economia Criativa (meio milhão, sendo R$425 do Sebare e R$87 mil da Fapeal); pesquisas para o Canal do Sertão (R$400 mil); organização de eventos científicos em Alagoas (R$600 mil); participação de cientistas alagoanos em eventos científicos nacionais e internacionais (R$300 mil) e o Programa Primeiros Projetos (PPP), voltado para recém-doutores, (R$400 mil).

A solenidade vai contar também com a outorga de R$120 mil para serem investidos em equipamentos para os laboratórios da Universidade Estadual de Ciências da Saúde (Uncisal), em recursos exclusivamente estaduais.

O evento ainda inclui a concessão de 80 bolsas para projetos de inovação dos alunos das escolas do Sesi Cambona e Sesi/Senai do Benedito Bentes, além de incentivo aos 30 professores orientadores dos mesmos, num investimento de R$136 mil, dividido igualmente entre recursos do Sebrae e do Governo de Alagoas, através da Fapeal.

Serviço

Evento: Lançamento do Programa de Inovação Centelha Alagoas e de novos editais de fomento à Ciência e Tecnologia

Data e hora: 17/10/19, às 9h30

Local: Palácio República dos Palmares – Auditório Aqualtune

Endereço: Rua Cicinato Pinto, s/n, Centro

Contato: Ascom Fapeal – 3315.2256 ou atendimento@fapeal.br

Ascom Secti 3315-1577 – comunicacao@secti.al.gov.br

por Naísia Xavier – Agência Alagoas