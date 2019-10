Jovem é preso suspeito de vender drogas dentro de escola no Cepa

Data: 09/10/2019



Um jovem foi preso no final da tarde desta quarta-feira (09) suspeito de vender drogas dentro de uma escola do Centro Educacional de Pesquisa Aplicada (Cepa), no bairro do Farol.

De acordo com informações apuradas pela equipe de reportagem da TV Pajuçara, o rapaz foi encontrado com maconha e ecstasy.

“Ele já estava sendo monitorado. Realizamos uma ronda de costume no complexo, e quando chegamos à escola, encontramos o material com ele”, informou a soldado De Fátima, do Batalhão de Policiamento Escolar (BPEsc).

Ainda de acordo com a militar, o rapaz estava na companhia de alunos da escola. “Contatamos o conselho tutelar e os pais dos menores, mas ele assumiu que a droga era dele, e foi conduzido à central de flagrantes”, explicou De Fátima.

Fonte: TNH1