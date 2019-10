Prefeito em exercício em exercício Ronaldo Lopes assina contrato para restauração do monumento Cruz de Pedra

Data: 09/10/2019



O Prefeito em exercício Ronaldo Lopes assinou nessa quarta-feira (9) , com a presença dos vereadores Marcelo Pereira, Ernande Pinheiro e Rogério dos Peixotos; e do responsável pelo setor de contratos Rosevaldo Souza, o contrato para restauração da Cruz de Pedra localizada na Praça Clementino do Monte.

O monumento desmoronou em decorrência da ação do tempo, sendo encontrado pela população penedense destruído na noite de 23 de abril de 2018.

A Cruz de Pedra é oriundo da época da expulsão dos holandeses de Penedo, representando o marco da Openeda, fato ocorrido em 19 de setembro 1645.

Para restauração do monumento foi contratado um profissional especializado em restauração, que assim começará os trabalhos na Cruz de Pedra.

Para o Prefeito em exercício Ronaldo Lopes, a restauração desse importante monumento é uma ação fundamental para a preservação da historia do município.

“Contratamos um profissional especialista em restaurações e assim iremos devolver a população penedense esse monumento histórico do século dezessete”, afirmou o Prefeito em exercício.

Serviços a serem executados

Inicialmente foi realizado um diagnóstico da situação do monumento, destruído pela ação do tempo, apresentando erosão e fungos, na qual as partes metálicas encontram-se oxidadas.

Por isso será feito o tratamento de fungos, seguida pela extração de pinos oxidados no interior da pedra , além do reforço estrutural do cruzeiro com consolidação do suporte e com aplicação de fungicida .

Todas as etapas serão documentadas fotograficamente, antes e durante a realização dos serviços, com fotografias em papel colorido.

Durante a reconstrução, será utilizado o material original em pedra, recuperando as partes danificados, com sua substituição parcial, apenas nos locais onde for impraticável o aproveitamento. Após reconstituição, o monumento será impermeabilizado com verniz próprio para pedra.

por Thiago Sobral – Decom (PMP)