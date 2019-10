Quatro baianos são presos em Alagoas por aplicar golpes em agências bancárias

Data: 09/10/2019



Quatro baianos foram presos nesta quarta-feira (9) por aplicar golpes com documentos falsos em agências bancárias em Alagoas. A Polícia Civil de Alagoas prendeu os quatro em flagrante em Marechal Deodoro, município da região metropolitana de Maceió.

O delegado do 17º Distrito Policial de Marechal Deodoro, Leonam Pinheiro, disse que o grupo já havia sido preso tentando aplicar golpe com documentos falsificados no início do ano, no município alagoano de São Miguel dos Campos.

Os quatros vão responder por associação criminosa, falsidade documental e estelionato.

O delegado explicou que o grupo formado por três homens e uma mulher ia às agências bancárias com documentos falsos para sacar benefícios como PIS e FGTS.

No carro que seria usado para a fuga, um Argo branco com placa de Belo Horizonte, a equipe do 17º Distrito Policial encontrou materiais para produzir carteiras de identidade falsas.

O delegado Leonam Pinheiro disse também que há fortes indícios de o grupo ter praticado golpes em outros municípios de Alagoas e até em outros estados.

“Não só pelo flagrante deles em São Miguel dos Campos, mas também pelo fato deles terem esses apetrechos para a falsificação de documentos e por não comprovarem de onde vem o dinheiro para ter o carro que tinham locado, de onde vem o dinheiro para se manterem em Alagoas, já que são da Bahia. Tudo leva a crer que eles já vinham fazendo esses golpes já há um bom tempo e iam só revezando de município em município”, explicou Pinheiro.

Fonte: G1/AL