Sem avanço na Seplag, servidores da Educação fazem ato em frente ao Cepa

Data: 10/10/2019



Depois de tentarem uma reunião, sem sucesso, com o secretário Fabrício Marques, da Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag), do governo Renan Filho (MDB), representantes do Sindicato dos Auxiliares de Administração das Escolas da Rede Estadual fizeram uma panfletagem em frente ao Cepa (Centro Educacional de Pesquisa Aplicada), na manhã desta quinta-feira (10).

Segundo o presidente do sindicato, Alexandre Ferreira, o secretário não se encontrava na sede do órgão e, por isso, uma reunião foi agendada para a próxima semana, mas sem data definida.

“Nós fomos lá pela manhã para tentar uma reunião que resolva nossa situação. São mais de 30 dias de espera. O secretário não estava e combinaram uma reunião para a próxima semana, mas não deram data. Então, o ato de hoje é para convocar a categoria para essa reunião”, disse.

Dentre os pleitos da categoria, estão a progressão salarial – com data-base de abril de 2019 -, pagamento do auxílio-transporte para 70% dos vigias, merendeiras, auxiliares, agentes administrativos e motoristas que exercem suas atividades nas escolas da rede estadual de ensino, além de cobrarem os equipamentos de proteção individual.

Mais de 4 mil servidores seguem esperando a progressão salarial. “Estamos fazendo a panfletagem para denunciar as mentiras do governo de Alagoas, que não valoriza o servidor. Temos várias pautas paradas na Secretaria de Educação e ele devolvendo R$ 27 milhões ao Governo Federal; enquanto isso, o secretário fechou as portas para os sindicatos”, afirmou.

A categoria ainda ressaltou acerca da política de desvalorização do governador Renan Filho, culminando no “atraso da implantação da progressão funcional (mudança de letra), devolução de R$ 27 milhões ao governo federal por falta de planejamento, calote nos transportadores escolares e gasto de milhões em propagandas para maquiar a sua má gestão”.

por Tatianne Brandão/Gazetaweb